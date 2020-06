TEST | Scegli un’immagine e scopri un tratto nascosto della tua personalità

I test di personalità hanno la capacità di mostrare tutto il nostro mondo interiore semplicemente attraverso la scelta di una immagine.

Possono essere disegni, immagini bidimensionali oppure fotografie astratte. Ciò che vediamo prima del resto in una determinata immagina, o l’immagine che preferiamo fra tante, mostrerà la nostra personalità. Uno studio dell’Università di Los Angeles indica che esistono nove tipi di persone: perfezionista e pensatore, leale e dipendente, sfidante, tutore e assistente, entusiasta ed estroverso, individualista e introverso, ricercatore e creatore, fedele e prospero, e pacificatore e calma. Quale pensi di essere? Probabilmente lo sai già e se non sei convinto scegli una delle immagini seguenti e te lo riveleremo noi.

Test, scegli un’immagine e ti dirò chi sei

Ovviamente, in ciascuna delle quattro sezioni, c’è almeno un dettaglio che differenzia un’immagine dall’altra: la luna può essere più a sinistra o a destra e l’oceano può avere un’onda più alta o bassa. Ora tocca a te scegliere la foto più adatta a te. Hai scelto? Bene, leggi il profilo corrispondente alla scelta e scopri parte della tua personalità!

Se hai scelto l’immagine:

1. Immagine numero 1

Questa immagine è stata scelta dal 20% degli intervistati e il suo significato è davvero speciale.

La luna è sulla destra e il mare è calmo, il che segna chiaramente che: i tuoi desideri e la tua immaginazione sono infiniti. Ti rendi conto di avere un’immaginazione traboccante; i tuoi sogni e i tuoi progetti futuri sono immensi, quindi i tuoi desideri riempiono la tua mente ogni giorno. Non riposerai finché non raggiungerai i tuoi obiettivi e questo ti porterà grande felicità.

Anche se sei fantasioso, la verità è che sei molto attento a tutto ciò che riguarda il mondo reale. Sai più ciò che è importante per il tuo futuro, agisci di conseguenza in tutte le fasi della tua vita. Quando si tratta di amore e amicizia, non ti piacciono i cambiamenti, quindi hai lo stesso partner per molti anni e anche quando fai amicizia, dureranno tutta la vita. Hai grandi progetti per il tuo futuro e il tuo desiderio di creare un business alternativo ti permetterà di avere successo.

2. Immagine numero 2

3 persone su 10 scelgono questa immagine: la luna a destra e le onde alte.

Queste caratteristiche sono caratterizzate da una forte personalità che è inimmaginabilmente influenzata dai sentimenti: di solito, quando prendi una decisione, pesa pesantemente su ciò che dicono i loro cuori. Onesto, generoso e gentile, aspettati di incontrare altre persone che ti assomiglino, il che le renderà molto felici. I cambiamenti sono ben accetti nella tua vita ma sono accettati solo se producono benefici.

Quando ti alzi ogni mattina, questo pensiero quasi sicuramente ti riempie la mente: “Se voglio essere felice ogni giorno, devo provare fino ad arrivare lì”. La tua routine è stata sicuramente la stessa per anni: stare con gli stessi amici, cenare a casa, gli stessi ristoranti e persino fare la tipica visita dei nonni durante il fine settimana. Ti piace far sorridere le persone perché pensi che la felicità guidi il loro mondo. Potresti avere difficoltà a fidarti delle pesone, ma quando lo fai, non ti sbagli.

3. Immaginenumero 3

Hai scelto questa foto? Bene, sei tra il 15% che ha scelto questa immagine.

Cosa significa questa immagine con la luna a sinistra e le onde basse? Che hai bisogno di avere una stimolazione intellettuale. Hai sempre posseduto un’intelligenza superiore alla media, quindi sei tentato di aumentarla scrivendo articoli scientifici, opere letterarie di grandi autori e persino risolvendo problemi logici. Alla tua mente vivace non mancherà nulla e la tua grande intuizione ti ha già portato a risolvere molti problemi.

Per quanto riguarda la socialità, hai un bel gruppo di amici, ma quando lavori, preferisci farlo da solo, sei convinto che i risultati saranno molto migliori se nessuno ti disturba. A volte puoi sentirti geloso del successo degli altri e persino arrabbiarti se qualcuno fa meglio di te, ma se ci pensi di più, capirai che devi lavorare duro per raggiungere quel livello. Hai dei grandi talenti quando parli e dialoghi, quindi puoi catturare tutti quelli che incontri …

4. Immagine numero 4

Siamo quasi alla fine di questo articolo, ma prima dobbiamo fare riferimento all’ultimo disegno: il 35% di coloro che hanno visto l’immagine l’ha scelta e il suo significato è spettacolare.

La tranquillità e la pazienza sono due aspetti essenziali della tua vita quotidiana per te: cerchi sempre di prendere le cose con molta calma, in particolare ogni decisione che prendi, in modo che la tua risposta sia la più vantaggiosa per te. La curiosità è una delle tue principali virtù: devi conoscere i dettagli di tutto ciò che ti circonda.

Ti piace uscire e divertirti con i tuoi amici ma apprezzi molto anche una serata da sola con il tuo partner. Le tue riserve di energia sono gigantesche. Quindi vuoi sempre fare qualcosa: un’escursione in montagna e anche attività estreme come il bungee jumping e il rafting, questa è una delle tue attività preferite. Dopo questi giorni esilaranti, devi riposare, quindi non esitare a rilassarti con i tuoi cari.

