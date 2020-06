Quando acquisti un’anguria al mercato, in estate, per trascorrere una domenica con gli amici invitati, per dare un tocco di freschezza alla serata, ti sei imbattuta spesso e volentieri nel taglio delle fette, impresa ardua per tutti.

Oggi scoprirai come tagliare l’anguria rapidamente senza dover necessariamente imbatterti in una sgradevole avvenuta. Esiste un metodo pratico di cui ti servirai sempre una volta acquisito. Ecco come tagliare l’anguria perfettamente: il trucco.

I benefici del l’anguria in estate

Le proprietà dell’anguria sono numerose. Possiede un’altissimo contenuto di antiossidanti, sostanze nutritive e vitamine A e C. In estate soprattutto, viene consumata a scopo rinfrescante, per creare dei succhi dissetanti, sorbetti, come break tra un pasto e l’altro oppure a fine pranzo o cena.

L’anguria contiene licopene e betacarotene, queste sono due sostanze che aiutano moltissimo nella prevenzione del cancro. Nella sua forma più matura, l’anguria, apporta il doppio dei benefici.

Il suo contenuto prevalente è di acqua, addirittura il 90 %. Questo elevato contenuto acquosa viene infatti sfruttato negli stadi disidratazione eccessiva, di coliche e di anemia. È molto importante inserirla nell’alimentazione quotidiana, consumarla e trarne tutto il beneficio per la salute.

Taglia l’anguria così e non sbaglierai | VIDEO TUTORIAL

Quando la difficoltà nel tagliare l’anguria ti sfida e ti mette alla prova tu applica questo metodo per risolvere al meglio l’impresa. Questo è un metodo per ottenere soprattutto delle fette ben precise e tutte uguali e senza l’uso di un coltello!

La goduria nel mangiare l’anguria in estate è evidentemente stata collaudata da molti, grandi e piccini. Come portarla in tavola tagliata perfettamente?

Ogni volta perdi così tanto tempo a tagliarla, a fare di tutto per creare fette uguali ma spesso il risultato finale si presenta con fette nemmeno simili! Pensavi che lo strumento migliore per tagliare l’anguria fosse il coltello? E invece no, è il filo interdentale!

Questo è stato provato e dimostrato attraverso un video della serie Mad Genius Tips e pubblicato sul sito gastronomico Food & Wine. Il video mostra chiaramente come ottenere delle fette super precise e tutte uguali usando soltanto il filo interdentale, incredibile ma vero!

Questo metodo può entrare a far parte delle tue abitudini culinarie e farti risparmiare un sacco di tempo speso e perso nel dover tagliare con il coltello ottenendo pessimi risultati.

Un metodo infallibile anche quando ci si trova in un posto diverso dalla cucina e quindi prive di punti d’appoggio e taglieri.