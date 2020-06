Nuova gaffe del Ministro Salvini che in conferenza stampa cambia la mascherina per poi usare la vecchia per pulire gli occhiali indossati subito dopo.

Decisamente burrascoso il rapporto del leader della Lega, Matteo Salvini, con i dispositivi di protezione personale imposti dalle norme per la lotta al Covid-19.

La mascherina per il ministro sembra uno strumento decisamente ostico e, a riprova di ciò, Matteo Salvini ha dato vita durante una recente conferenza stampa a un siparietto quantomeno ilare.

Il video dalla diretta su La7 è già divenuto un cult del web e, naturalmente,e non mancano gli sfottò e i commenti al vetriolo.

Matteo Salvini, la mascherina per pulire gli occhiali

Il “fattaccio” è accaduto durante una recente conferenza stampa.

Il leader leghista si approccia ai microfoni eseguendo subito un cambio di mascherina. Come fatto notare anche dalla la conduttrice di Tagadà Tiziana Panella, che ha prontamente sanzionato i comportamenti errati di Salvini, il leader leghista esordisce impugnando subito in modo totalmente sbagliato la nuova mascherina ma, inutile dirlo, non si ferma certo qui.

Subito dopo torna infatti ad armeggiare con la mascherina appena dismessa per, udite udite, pulirvi gli occhiali da vista che poi indossa ignorando di aver sul volto un oggetto potenzialmente infetto.

La stessa conferenza stampa seguita è stata comunque all’insegna delle norme di sicurezza evase. Interrogato da una giornalista che gli faceva notare come scattare selfie potesse in effetti favorire la diffusione del Covid, il leader della Lega ha prontamente risposto:

“Mi scusi, stiamo parlando di infrastrutture, di fabbriche… posso rispondere? Le sto dicendo con la massima tranquillità che il problema è lo stipendio che non c’è. Sono persone di buonsenso, di testa, che hanno sofferto”.

Del resto tra il programma di La7 e Matteo Salvini sembra proprio non correre buon sangue, tanto che la conduttrice prima di andare in pubblicità ci tiene a sottolineare:

“Io tendo a fidarmi degli scienziati e degli esperti: se loro mi dicono e il mio governo mi dice che devo rispettare il distanziamento sociale e non passarmi, in una folla, il telefonino io rinuncio ai selfie. Vi assicuro si può fare, magari sarebbe utile che lo sapesse anche Salvini”

Dalla mascherina alla polemica, ancora una volta, sembra il passo sia veramente breve.