Stiamo parlando davvero di pizza anche se con SOLE 100 CALORIE! Stufe delle rinunce che ci affliggono durante la dieta abbiamo voluto pensare anche a te. Questa forse ha tutto il diritto di essere chiamata pizza ma è una variante più che consolatoria per toglierci uno sfizio oltre allo sgarro settimanale.

Questa pizza non prevede l’utilizzo della farina, il che spiega chiaramente il basso apporto di calorie ma non ci crederai, merita davvero uno dei tuoi pasti settimanali. La giusta alternativa per non sentirti in colpa quando sei a dieta e ti sei già giocata l’unico sgarro settimanale. Pizza leggera SENZA farina. Sazia con sole 150 calorie!

La pizza con SOLE 150 CALORIE e ZERO sensi di colpa RICETTA

Oggi ti proponiamo una pizza prelibata e leggerissima al contempo. Puoi introdurle con serenità nella dieta perché è priva di farina ed è molto nutriente.

Ti proporremo due basi differenti composte da due tipi di verdure che puoi alternare per variare gli ingredienti. Questa tipologia di pizza apporta soltanto 100 calorie. Di seguito la super ricetta per te!

Ingredienti (per una persona)

100 grammi di zucchine, 27 calorie (potete sostituire le zucchine che faranno da base con il cavolfiore, 100 grammi per circa 40 calorie )

(potete sostituire le zucchine che faranno da base con il ) 50 grammi di albume, 26 calorie

una scatoletta di tonno al naturale (circa 56 grammi) 61 calorie

(circa 56 grammi) 20 grammi di ricotta fresca, 35 calorie

*per un totale di circa 150 calorie

Preparazione

Lava bene le zucchine, asciugale e tritale servendoti di un frullatore classico. Prendi il composto e posizionalo al centro di una canovaccio pulito. Chiudi il canovaccio a ‘mo sacchetto e strizza energicamente le zucchine che sono al suo interno così da far uscire tutta l’acqua della verdura in eccesso.

In una ciotola, possibilmente in vetro, mescola il trito di zucchine, gli albumi e un pizzico di sale (se vuoi anche spezie a piacere). Versa il composto in una piccola teglia da forno (possibilmente tonda) ricoperta dapprima da carta forno. Inforna a 180 gradi per 15 minuti circa, tutto dipende da come preferisci la base, morbida o croccante, dai una sbirciata di tanto in tanto.

Tirala fuori da forno e cospargila di tonno, ricotta e un filo d’olio. Abbellisci e dai profumo con due foglioline di basilico. Completa il tuo apporto di macronutrienti con dei legumi e una manciata di frutta secca (30 grammi).