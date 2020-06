Il pasticcio di patate e ricotta è un’alternativa al gateau di patate, si prepara senza alcuna difficoltà e si presta a varianti, scopriamo la nostra ricetta.

patate sono tra gli alimenti più consumati e conosciuti al mondo, presenti spesso sulle nostre tavole, piacciono a tutti sia ai grandi che ai piccini. Rispetto ad altre verdure ed ortaggi si Lepresenti spesso sulle nostre tavole, piacciono a tutti sia ai grandi che ai piccini. Rispetto ad altre verdure ed ortaggi si conservano a lungo solo se vengono conservate in modo corretto.

Si prestano a diverse preparazioni, dagli antipasti ai dolci, si possono cucinare in diversi modi, bollite, cotte al forno, fritte o purè. Noi di CheDonna.it, vi proponiamo il pasticcio di patate con ricotta un'alternativa con al classico gateau di patate. Pasticcio di patate e ricotta: la ricetta gustosa Il pasticcio di patate e ricotta è una ricetta ricca di ingredienti, si prepara facilmente e in poco tempo. Si può definire una torta di patate con ricotta, uova, formaggio, prosciutto cotto, si può preparare quando avete degli ingredienti in frigo come salumi e formaggi, sono prossimi alla scadenza. Una ricetta croccante fuori e con un cuore filante, potete preparare il pasticciotto di patate croccante, anche in anticipo e poi lo cuocete in forno. Potete arricchire questa ricetta con altri formaggi come scamorza, provola e salumi. Oppure potete provare con le melanzane o zucchine grigliate. Se desiderate una superficie più croccante, potete spolverare la superficie con del parmigiano grattugiato.

Ingredienti

800 g di patate

300 g di ricotta

150 g di formaggio morbido

150 g di prosciutto cotto

80 g di parmigiano reggiano

30 g di pecorino romano grattugiato

2 uova

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

burro q.b.

pan grattato q.b.

Preparazione

Per preparare questa ricetta iniziate a lavare le patate e le lasciate cuocere in una pentola con dell’acqua salata, il tempo di cottura sarà di circa 30-40 minuti. Appena saranno cotte, scolatele e sbucciatele, poi riducetela a purea, con uno schiacciapatate. Mettete in una ciotola, aggiungete le uova, i formaggi e il prosciutto a pezzetti, la ricotta, il sale, pepe, mescolate bene. Ungete una taglia e spolverate un pò di pan grattato, versate il composto e livellate bene. Distribuite il pangrattato, aggiungete dei fiocchetti di burro e lasciate cuocere in forno già caldo a 180 °C per circa 30 minuti. Terminata la cottura sfornate e servite tiepido.

Potete conservare il pasticcio di patate in un contenitore a chiusura ermetica, in frigo per un massimo di 2 giorni, poi lo riscaldate al forno prima di servirlo.

Buon Appetito!