La lingua bianca è un problema che interessa diverse persone, non è nulla di preoccupante, ma non va trascurata.

Chiedere sempre il parere medico, che potrà consigliarvi al meglio la terapia o qualche rimedio da praticare a casa.

La lingua si sa che è un organo che ci consente di parlare e distinguere i sapori, quindi bisogna sempre prendersene cura. La lingua si presenta di colore bianco quando, si accumulano batteri e cellule morte. Potrebbe essere un caso sporadico, non solo però se si sottovaluta, le macchie potranno aumentano fino a coprire l’intera lingua. Le cause scatenanti possono essere legate sia ad una scarsa igiene, che infezioni. Noi di CheDonna.it, vi diamo qualche consiglio a riguardo, sui rimedi naturali efficaci, da seguire a casa.

Rimedi naturali efficaci: scopriamo quali

Ecco alcuni rimedi naturali per contrastare il problema, chiedete sempre il parere medico.

1- Yogurt con probiotici: batteri utili perchè combattono i microbi orali, prevengono la lingua bianca e riducono l’infiammazione. Si consiglia di integrare nella dieta uno yogurt con probiotici almeno una volta al giorno.

2- Olio di cocco: contiene ingredienti che uccidono i batteri che si collocano in bocca, Per ottimi risultati, usate olio di cocco biologico di buona qualità. Provate con la tecnica dell’oil pulling, una pratica di pulizia e igiene della bocca e del cavo orale. Si effettua facendo dei risciacqui con olio, beneficiando così non solo la lingua, ma anche denti e gengive.

Mettete circa 5 g di olio di cocco sullo spazzolino, accertatevi che abbia le setole morbide, e strofinate delicatamente sulla lingua.Si consiglia per un tempo di 3 o 4 minuti, proseguite al risciacquo con acqua fresca e lavate i denti con il normale dentifricio.

3-Succo di aloe vera: utilizzato tanto in campo della cosmesi e non solo, ha proprietà antifungine, antibatteriche e antinfiammatorie. Utile per eliminare in questo caso lo strato bianco che si forma sulla lingua, però preferite il succo appena estratto e non quelle commerciali. Sciacquate la bocca con due cucchiai di aloe vera, risciacquate e lavate poi con il dentifricio.

4- Bicarbonato di sodio: un ingrediente jolly, davvero molto efficace non solo per la cura e la bellezza della donna, ma anche per le pulizie di casa. Il bicarbonato di sodio è un efficace esfoliante che contrasta il pH della bocca, riducendo la capacità di riproduzione e crescita dei batteri. La combinazione del limone al bicarbonato aumenta l’effetto, mettete in una ciotola un cucchiaino di bicarbonato di sodio e il succo di un limone filtrato. Applicatelo sullo spazzolino e spazzolate delicatamente sulla la lingua per 1-2 minuti, poi sciacquate bene e poi lavate come di consueto i denti.

5- Sale marino: potete scegliere quello grosso, così da fare una buona esfoliazioni, che va a rimuovere le cellule morte che si accumulano sulla lingua. Un vero e proprio antisettico che uccide i batteri. Mettete un pò di sale sulla lingua e con lo spazzolino a setole morbide, spazzolate per circa 3 minuti e poi risciacquate con acqua tiepida.

6-Curcuma: è una spezia con proprietà antibatterica, elimina lo strato bianco presente sulla lingua, ma potenzia la sua azione con il succo di limone. In una ciotola, mescolate un cucchiaino di curcuma con il succo di un limone, applicare sui denti e spazzolare per 3 minuti e risciacquare con acqua fresca.

Consigli per prevenire la lingua bianca

E’ importante prevenire questo fastidio, seguendo alcuni consigli si può evitare la formazione di batteri che accumulandosi sulla lingua, formano una patina bianca.

Lavare i denti almeno 3 volte al giorno: così si mantiene la bocca igienizzata a lungo.

Chiedete sempre il parere medico: così saprà consigliarvi al meglio la terapia da seguire se il problema si accentuerà.

Bere tanta acqua nell'arco della giornata, così aiutate a eliminare i batteri che si accumulano nella bocca .

Bevete al mattino un bicchiere di succo di limone insieme a mezzo cucchiaino di bicarbonato.

Inserite nella vostra dieta un pò di verdura cruda

Mangiate tanta di frutta: in particolar modo le arance, i mandarini, l’ananas e papaya. Sono frutti che contengono la vitamina C, inoltre aiutano ad eliminare le tossine.

Ricordate di spazzolare la lingua, quando lavate i denti, potete anche fare degli risciacqui con il collutorio.

Bere tisane a base di erbe officinali.

I rimedi naturali per attenuare il problema della lingua bianca, sono consigli generici e non sempre, efficaci, perchè dipende da soggetti a soggetti. Chiedete sempre il parere medico, perchè il più delle volte non è transitorio il problema, quindi è necessario intervenire diversamente.