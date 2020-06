Enrico Nigiotti indagato per frode assicurativa: le sue parole

Enrico Nigiotti è stato indagato per frode assicurativa. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, attraverso un comunicato pubblicato su Instagram, si dichiara estraneo ai fatti.

Enrico Nigiotti è spuntato tra le 72 persone indagate per frode assicurativa nell’operazione Triade Sicura. Il cantante, che adesso fa parte degli indagati, ci ha tenuto a commentare personalmente la notizia, pubblicando sul suo profilo Instagram un comunicato stampa in cui ci tiene a chiarire che in questa storia non c’entra assolutamente nulla e che crede profondamente nella giustizia, che farà il suo corso e chiarirà ogni possibile malinteso riguardante la sua persona.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Enrico Nigiotti | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

“Ci tenevo a fare alcune precisazioni in merito all’operazione Triade Sicura” ha subito precisato Enrico Nigiotti indagato per frode assicurativa. “L’indagine, oltre alla mia persona, vede coinvolte altri 71 cittadini con una serie di sinistri stradali” ha spiegato il cantante, che di recente è stato colpito da un grave lutto. “Almeno per il momento non sono nemmeno a conoscenza degli atti dell’indagine, in quanto sono stato soltanto informato del titolo del reato per quale si sta procedendo” ha concluso.

“Posso dirvi che sono stato coinvolto in un brutto incidente, un anno fa, dove ho rischiato perfino la vita” ha aggiunto. “Confido di poter chiarire il tutto quanto prima”.

Enrico Nigiotti si difende dalle accuse: “Sono estraneo ai fatti”

Enrico Nigiotti ci ha tenuto anche a chiarire che al momento sta cercando tutti i documenti necessari, da fornire a chi di competenza ovviamente, per poter dimostrare la sua totale innocenza ai fatti. Per questo motivo l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi non ha perso la speranza e non vede l’ora che la giustizia possa fare il suo corso e portare verità sulla questione, visto che il suo nome e quello di altre persone è stato tirato in causa pubblicamente.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Maria De Filippi: quanto ha donato Amici Speciali alla protezione civile

“Al momento sto ricostruendo i fatti e mi sto procurando i documenti che provano il mio risarcimento in quel sinistro” ha assicurato Enrico Nigiotti su Instagram, che non molto tempo fa ha fatto sognare il pubblico con la sua ospitata a Verissimo. “Ho piena fiducia nella giustizia italiana e valuterò insieme al mio avvocato le azioni da intraprendere per tutelare la mia immagine” ha spiegato il cantante.

“Ho sempre agito nel pieno rispetto della legge” ha concluso l’artista. “Per questo motivo posso dichiarare la mia estraneità ai fatti”.

Nigiotti, indagato per frode, spera che questa spiacevole possa chiarirsi il prima possibile facendo venire a galla tutta la verità.