L’anti stress più indicato per ogni segno zodiacale

Scopri qual è l’anti stress più adatto ad ogni segno dello zodiaco. Il parere delle stelle segno per segno.

Lo stress è un problema dei nostri giorni nonché un problema che quando si presenta è importante risolvere nel minor tempo possibile. Viverlo porta infatti a sentirsi sotto pressione, nervosi, stanchi e bisognosi come non mai di cambiare aria. I motivi per cui ci si può sentire stressati possono essere molteplici. Spesso riguardano il lavoro, i problemi di tutti i giorni, lo studio, relazioni interpersonali che non vanno come si vorrebbe, problemi economici, etc…

Insomma, le cause di stress sono tante e varie e l’unica cosa che conta davvero è trovare un modo per sconfiggerlo al fine di riappropriarsi della propria vita. Per fortuna di metodi anti stress ce ne sono tanti e basta trovare quello più indicato alla propria persona per sentirsi subito meglio. Per farlo basta conoscersi un po’ e riconoscere ciò che fa sentire bene.

Cosa che può dipendere dal modo di essere ma anche da altri fattori tra i quali figura l’influenza delle stelle. Sembra infatti che ogni segno zodiacale sia più adatto ad alcuni tipi di anti stress piuttosto che ad altri. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più difficili da trattare e quali segni dello zodiaco sono fatti per le relazioni importanti, scopriremo qual è l’anti stress più indicato ad ogni segno zodiacale. Trattandosi di un aspetto che ha a che fare con le emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere più opzioni tra le quali scegliere.

L’anti stress più indicato per ogni segno dello zodiaco

Ariete – La corsa

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone cariche di energia da spendere e per questo motivo sempre in movimento. Cercandosi mille cose diverse da fare finiscono spesso con lo stressarsi, specie quando le cose non vanno come preventivato. Per poter scaricare lo stress, però, hanno bisogno di qualcosa che gli consenta di spendere energia. La corsa in tal senso si rivela un rimedio praticamente perfetto. Andare a correre infatti consente loro di sentirsi attivi e di godere dei benefici di questa attività fisica. Benefici tra i quali rientra anche l’alleviamento dello stress ed un umore migliore.

Esattamente ciò che serve ai nativi del segno che quando sentono il peso di pensieri pesanti finiscono con il diventare di pessimo umore, rendendo la vita difficile a tutti quelli che hanno a che fare con loro. Motivo in più per dedicarsi ad una piacevole sessione di corsa solitaria e perfetta per schiarirsi le idee ed alleggerirsi il cuore.

Toro – Il cibo

Ebbene si, i nativi del Toro hanno un rapporto così positivo con il buon cibo che un ottimo anti stress è quello di cucinarsi e mangiare qualcosa di buono. Quando sono particolarmente giù di morale o carichi di stress, fare la spesa e preparare qualcosa di buono è una delle cose che riesce a metterli maggiormente di buon umore. Ancor meglio se riescono ad organizzare qualcosa con le persone a cui tengono. Mangiare in compagnia è infatti un vero e proprio rituale che riesce sempre a tranquillizzarli e che li fa tornare di buon umore, indipendentemente dalla causa dei loro problemi.

Per fortuna i nativi del segno sono quasi sempre molto bravi a cucinare e soprattutto particolarmente golosi. Unico problema, sono i periodi di dieta, ai quali si sottopongono spesso e che, inutile dirlo, possono causargli ancora più stress, eliminabile cucinando e mangiando qualcosa di dietetico ma comunque saporito.

Gemelli – Uscire

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che amano stare tra la gente. Farlo ha infatti il potere di tranquillizzarli e di farli sentire in pace con il mondo. Poter stringere nuove amicizie, incontrare gente e sentirsi parte di qualcosa è da sempre un modo per distogliere la mente dai problemi e concentrarla su qualcosa di più leggero e divertente. Quando si sentono stressati, quindi, l’unica cosa da fare è cercare di far svagare la mente, uscendo con gli amici di sempre o andando alla ricerca di qualcosa di nuovo. In alternativa anche il semplice andare a fare quattro passi può aiutarli a sentirsi meglio, consentendogli di scambiare quattro chiacchiere con la gente per strada. Cosa che seppur in minima parte li aiuta a distrarre la mente e a ritrovare nuova carica positiva.

Cancro – Dormire

I nativi del Cancro non sono molto bravi a gestire lo stress. Si potrebbe dire che il solo pensiero di doverlo affrontare li stressi. Per questo motivo i classici anti stress con loro non funzionano. Quando si sentono particolarmente sotto pressione, la scelta migliore è quella di mettersi a dormire e non pensarci più. Lo stress, infatti, tende a renderli molto nervosi e quando ciò accade il loro umore è così sotto le scarpe da farli diventare intrattabili. Motivo per cui, stare tra la gente è spesso una scelta da evitare in quanto il rischio è quello di andare incontro a tensioni inutili o a discussioni che finirebbero solo con il compromettere la situazione. Dormire è invece un loro modo per rilassarsi e azzerare tutto, tornando più facilmente di umore migliore. Cosa che li aiuta a vedere le cose da un punto di vista diverso e sicuramente meno negativo rispetto a quando decidono di avercela con il mondo.

Leone – Fare shopping

I nati sotto il segno del Leone non amano covare sentimenti negativi. E per loro, lo stress rientra tra quelli da debellare il prima possibile. L’unico modo per distrarsi e ritrovare il sorriso è quello di fare shopping. Guardare le vetrine (va benissimo anche lo schermo del pc) e immaginari con qualcosa di nuovo è infatti un metodo che con loro funziona sempre e che li aiuta a tornare rapidamente di buon umore. Quando ciò avviene anche la capacità di risolvere i problemi e di affrontarli con un approccio positivo si fa più grande. Per questo motivo, fare acquisti è il loro anti stress naturale.

Il primo che gli viene in mente ed anche il più efficace per tornare le persone sorridenti di sempre. Persone che, una volta appagate e nuovamente cariche, possono tornare a guardare ciò che non va, cercando nuovi modi per trovare soluzioni in grado di ridargli la serenità.

Vergine – Fare ordine

I nativi della Vergine sono tra i segni dello zodiaco che si stressano più facilmente. Il loro modo di vivere sempre all’insegna di numerose regole, li rende infatti sempre nervosi ed in grado di preoccuparsi per ogni più piccola cosa. Per poter alleggerire questa tensione costante, hanno bisogno di sapere che tutto è in ordine e di ricordare a se stessi di avere il controllo su più cose possibili. Riordinare casa, fare le pulizie e catalogare borse, oggetti da lavoro o simili è quindi un esercizio che li aiuta a rilassarsi e che pian piano li porta a dimenticare (almeno per un po’) il carico di stress che si portano addosso. Certo, cambiare stile di vita sarebbe la scelta più idonea ma per persone come loro può risultare parecchio difficile. Per questo motivo, riuscire a fare ordine là dove possono si rivela il loro anti stress naturale nonché il più efficace tra tutti.

