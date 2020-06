Allergie di stagione | L’acqua è una potente alleata

L’acqua è un rimedio semplice ed economico per combattere le allergie di stagione. Lo dice la scienza.

Chi soffre di allergie stagionali, sa bene come sia spesso difficile avere a che fare con i tanti sintomi che si presentano nei mesi primaverili ed estivi. Tra tosse, starnuti, occhi gonfi, naso chiuso e pruriti occasionali, fronteggiare tutto quanto risulta spesso difficile. D’altro canto, non si può sempre assumere antistaminici, anche perché con il passare del tempo, il rischio è quello di vederne svanire sempre più gli effetti positivi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Acqua calda: ecco perché fa bene

Per fortuna esistono alcuni rimedi naturali che possono aiutare in tal senso, ed uno scoperto da poco e del tutto inatteso è proprio l’acqua. Sembra infatti che mantenersi costantemente idratati sia un buon modo per sconfiggere o quanto meno ridurre i sintomi delle allergie stagionali.

Bere acqua dona sollievo dalle allergie stagionali

Da oggi, una soluzione per le allergie stagionali può essere l’acqua.

Secondo Neeta Ogden, portavoce dell’American College of Allergy, bere la giusta quantità di acqua è infatti utile per evitare gli innalzamenti di instamina.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Dodici segni che non stai bevendo abbastanza acqua

A suo dire, respirazione e idratazione sono strettamente collegate e visto che la maggior parte delle allergie stagionali è legata alla presenza degli allergeni nell’aria, essere disidratati può causare un aumento dell’instamina, portando di conseguenza all’insorgere delle allergie. È quindi importante imparare a bere giornalmente da un litro e mezzo a due litri di acqua, al fine di evitare un’inutile quando nocivo innalzamento di istamina.

Come imparare a bere più acqua

Che bere acqua sia un’abitudine in grado di mantenere in salute è una cosa risaputa e lo è ancor di più se si pensa che farlo aiuta anche ad alleviare l’insorgere delle allergie. Non tutti, però, riescono a bere quanto vorrebbero, un po’ per mancanza di stimoli e un po’ per abitudini sbagliate.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Questi cinque sintomi indicano che devi bere subito dell’acqua

Prima di tutto è quindi importante imparare a bere, trasformando questo gesto in una sana abitudine quotidiana. Ecco quindi alcune strategie che si possono mettere in atto per bere di più.

Tenere una borraccia vicina. È risaputo che avere dell’acqua a portata di mano aiuti a sollecitare lo stimolo di bere. Scegliere una borraccia colorata e gradevole è quindi un buon modo per abituarsi a bere più volte al giorno. Sorseggiandola, si introdurrà più acqua senza problemi. Qualora non i amasse proprio il sapore dell’acqua si può optare per quella aromatizzata, da realizzare direttamente a casa con la frutta che più piace. Detto ciò, l’ideale sarebbe quello di imparare a bere l’acqua al naturale, scegliendone una con un basso residuo fisso.

Mettersi dei promemoria sul cellulare. Se si è sempre in giro, può essere utile usare dei promemoria. A dirla tutta ci sono anche delle applicazioni che aiutano in tal senso, inviando dei suoni ogni tot per ricordare che è il momento di bere.

Bere un bicchiere al mattino. Iniziare la giornata con un bel bicchiere d’acqua fa bene perché aiuta a reidratarsi dopo una notte di riposo e rappresenta un primo inizio per la nuova giornata.

Bere ai pasti. Bevendo anche ai pasti e possibilmente durante gli spuntini si raggiunge una quota di acqua sufficiente a non entrare in uno stato di disidratazione. Ancor meglio se si riuscisse a bere due bicchieri alla volta.

Scegliere cibi ricchi di acqua. Con l’arrivo dell’estate ci sono degli alimenti ricchi di acqua che possono tornare utili. Uno tra tutti, l’anguria. Mangiarlo aiuta a restare idratati a lungo e tutto in modo piacevole.

L’acqua è un alimento indispensabile per la nostra salute. Ci aiuta a mantenerci idratati, favorendo così il corretto funzionamento dell’organismo. Allo stesso tempo ci da una mano sotto molteplici altri aspetti tra i quali si aggiunge anche quello legato alla produzione minore di istamina. Un vero toccasana per i soggetti allergici che per diversi mesi all’anno sono costretti a prestare attenzione a mille fattori per poter star bene.