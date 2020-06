Chiara Ferragni | Orgogliosissima: la sorella si laurea in pantofole

Chiara Ferragni ha chiamato sua sorella “il piccolo genio” e Francesca lo è davvero, ma per la seconda laurea ha deciso di mettersi comoda.

Un milione di follower, occhi chiari tipici delle belle di casa Ferragni, fisico da urlo e un cervello mica male: Francesca Ferragni ha appena conseguito la sua laurea specialistica e, come moltissimi altri studenti italiani ha dovuto affrontare la seduta di laurea … in cucina.

Perfettamente chic dalla vita in su e assolutamente comoda dalla vita in giù, il piccolo genio di casa Ferragni ha molto di che festeggiare insieme alle donne della sua vita.

Chiara Ferragni e la seconda laurea della sorella Francesca

Francesca Ferragni si è presentata alla propria seduta di laurea con un blazer e un top neri, con i capelli perfettamente in piega e un trucco molto discreto.

Un look da laurea assolutamente impeccabile, ma dalle foto scattate nella cucina della sua normalissima casa di Milano si nota un particolare che ha fatto ridere molto follower e che racconta un po’ la storia di tutti gli studenti che nel periodo del Coronavirus stanno affrontando esami curricolari, esami di stato e addirittura sedute di laurea in collegamento digitale con i professori.

Molti di loro – così come anche molti professionisti – si sono vestiti di tutto punto per partecipare a call e riunioni ufficiali, talvolta “omettendo” particolari importanti, come scarpe e pantaloni.

Francesca Ferragni non è stata da meno e, se all’eleganza non si rinuncia in nessun caso, di certo si può fare a meno della scomodità di un tacco 10: ecco perché, quindi, la Ferri numero 3 ha deciso di laurearsi indossando delle pantofole di gomma a strisce bianche e nere.

Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 18 Giu 2020 alle ore 1:29 PDT

Questo tipo di pantofole, che una volta venivano utilizzate rigorosamente per andare in piscina o in spiaggia, oggi vengono esibite con orgoglio da molti personaggi famosi di tutto il mondo, che sfoggiano modelli costosissimi e super griffati come quelli di Givenchy, Tommy Hilfiger, Gucci e così via.

La stessa Chiara Ferragni ha lanciato vari modelli di pantofole con il suo iconico logo dell’occhio azzurro in rilievo sulla banda orizzontale, ma la sorella Francesca evidentemente non è una donna che ama il rosa a tutti i costi.

Addirittura le pantofole di gomma hanno sfilato in passerella durante i principali eventi di moda dell’ultimo periodo (facendo certamente la felicità delle modelle), ma sicuramente avrebbero fatto storcere il naso in seduta di laurea.

C’è allora qualcosa di buono del laurearsi a casa dovendo rinunciare all’abbraccio degli amici e alle strette di mano dei professori dopo la proclamazione? A volerla vedere in positivo a tutti i costi sì: di certo la soddisfazione rimane la stessa. Quella stessa soddisfazione che ha provato Francesca Ferragni dichiarando pubblicamente di essere ormai un chirurgo odontoiatra a tutti gli effetti.

Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 18 Giu 2020 alle ore 2:52 PDT

Francesca ha festeggiato insieme alle sue sorelle Chiara e Valentina, assieme alla madre Marina Di Guardo e naturalmente insieme al fidanzato Riccardo Nicoletti. I due sono fidanzati da diversi anni e Riccardo era al fianco di Francesca anche nel giorno della laurea triennale.

Il fidanzato della sorella di Chiara Ferragni ha festeggiato la fine del percorso accademico della sua compagna con un post liberatorio su Instagram: “È andata finalmente. Non ne potevo più: togli la musica, non sbattere la porta, mi deconcentro. Non urlare. Spegni il telefono, togli il wi-fi” ha detto Riccardo nelle sue divertenti storie su Instagram.