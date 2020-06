Fiori di zucca in cucina | non solo antipasti, scopri le ricette

I fiori di zucca, si possono utilizzare in cucina per la preparazione di diverse ricette, non solo antipasti, ma anche i primi piatti. Scopriamo le ricette da preparare a casa.

I fiori di zucca si ottengono dai fiori della zucca e delle zucchine, spesso utilizzati in cucina, non solo per decorare i piatti, ma anche preparare diverse ricette. I fiori sono ricchi di proprietà benefiche per il nostro organismo, inoltre sono facilmente digeribili. Scopriamo le 3 ricette da preparare a casa, senza alcuna difficoltà.

Fiori di zucca: 3 ricetta da preparare

I fiori di zucca si prestano a diverse preparazioni, in cucina, sono davvero versatili. Le ricette sono 3 di semplice preparazione con ingredienti facilmente reperibili.

1- Fiori di zucchine ripiene

I fiori di zucchine si preparano al forno, si farciscono con mozzarella, ricotta e speck, un piatto vivace che delizierà tutti i commensali. Una ricetta tipica romana, conosciuta ormai in tutta Italia, porta a tavola allegria, per i suoi colori forti e allegri. Una ricetta originale e salutare perchè i fiori di zucca si cuociono in forno e non vengono fritte. Quando li pulite, eliminate il gambo, il pistillo interno e i filamenti esterni, poi procedete con la preparazione del ripieno. Leggete attentamente la ricetta.

Ingredienti per 12 fiori di zucchine

12 Fiori di zucca

100 g di Speck a cubetti

100 g di Mozzarella

4 Zucchine

100 g di Ricotta 100 g

1 Uovo

1 Cipollotto fresco

50 g di Grana Padano

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Timo q.b.