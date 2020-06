Farinata con la zucca | ricetta tipica ligure veloce e gustosa

La cucina popolare e tradizionale offre sempre tantissimi spunti, la farinata con la zucca arriva dalla campagna ligure, semplice e saporita

La zucca è ideale in molte diete e si adatta a diversi utilizzi in cucina. Ma ci sono ricette che affondano nella tradizione e sono ottime in diverse occasioni. Come la farinata con la zucca che arriva dalla zona del Ponente ligure.

In pratica è una torta salata con pochissimi ingredienti. L’ideale per portare in tavola in tavola un alimento decisamente poco calorico e molto gustoso. Inoltre può diventare la base di partenza per una ricetta più complessa. Il gusto dolce, ma anche molto neutro della zucca, si adatta bene per essere accompagnato anche da altri ingredienti. Potete accompagnarla con dei funghi freschi, del formaggio filante, della salsiccia, scegliete voi.

Farinata con la zucca, ricetta vegana

Una dei vantaggi di questa farinata è che accontentate così i gusti dei vostri amici vegani. E in più abituate anche i bambini al suo gusto.

Ingredienti:

900 grammi di zucca pulita

250 grammi di farina 0

30 ml di olio extravergine di oliva

100 ml di acqua

150 g di parmigiano

origano

sale

Preparazione:

Dopo aver pulito la zucca, dovete grattugiarla e tenerle per almeno 2-3 ore in uno scolapasta con un peso. Sarà il modo di farle perdere la maggiore quantità di acqua possibile. Quando la zucca sarà pronta, impastate la farina già setacciata con l’acqua, il sale e l’olio. Dovete ottenere un impasto morbido, lasciandolo poi coperto a temperatura ambiente per 30 minuti circa.

Quando l’impasto avrà riposato, stendetelo e mettetelo in una teglia da circa 28 centimetri di diametro, unta con olio extravergine. Fate in modo che fuoriesca leggermente dai bordi. A parte impastate la zucca grattugiata con il parmigiano. Poi versatela all’interno della sfoglia, livellandola con una forchetta.

Infine richiudete all’interno la pasta in eccesso sui bordi, spolverate con origano e cuocete in forno ventilato per 30 minuti a 200°. La farinata con la zucca può essere servita calda o tiepida, come antipasto o come aperitivo.