Queste 4 linee sul polso rivelano il tuo stato di salute e il tuo futuro

Le linee presenti sulla parte anteriore del polso rivelano informazioni in termini di fortuna, longevità e salute.

La chiromanzia è una pratica divinatoria che esiste da decenni. I suoi estimatori la considerano un’arte utile per imparare di più sulla vita di una persona interpretando le linee presenti sulla sua mano. Scopri cosa rivelano le 4 linee presenti sul tuo polso.

Chiromanzia: le linee sul polso rivelano fortuna, longevità e salute

Dall’alba dei tempi, l’uomo si interessa ai segreti della sua personalità e ai misteri che può nascondere. Essere consapevoli della natura umana, significa capire che non padroneggiamo perfettamente alcune spetti come: le sfumature di ogni carattere, il ruolo dell’inconscio e il suo impatto, nonché l’influenza di questi fattori nel nostro processo decisionale. Pertanto, spesso accade che ci troviamo a fare determinate scelte che non possiamo spiegare.

Per meglio comprendere ogni aspetto della personalità, sono emerse molte pratiche, come il palmatorio che interpreta le linee della mano. Alcune linee sono particolarmente interessanti, come le linee del braccialetto. Il loro numero varia da 1 a 3 ma alcune persone fortunate ne hanno addirittura 4. Una distinzione che spesso passa inosservata ma che nasconde tuttavia molte indicazioni preziose. Ecco cosa indica ciascuna riga presente sul tuo polso.

Linea 1: la linea della salute



Questa è la linea orizzontale più vicina al palmo della mano. È anche la più importante poiché, secondo i seguaci della chiromanzia, rivelerebbe molte informazioni sulla salute. Se è chiaramente visibile e senza alcuna interruzione, indica un organismo sano. D’altra parte, se la linea della salute è rotta o difficile da percepire, significherebbe che la persona soffre di alcuni disturbi. Per le donne, di solito sono problemi ginecologici mentre per gli uomini, indica problemi del tratto urinario o ormonale.

Linea 2: la linea di rischio

Questa linea è utile per coloro che desiderano avere maggiore visibilità sui loro guadagni futuri. In effetti, questa è la linea di rischio intrinsecamente legata alla prosperità. Se definita in modo chiaro e preciso, la ricchezza potenziale è prevedibile in futuro. Crepe e tagli su questa linea, tuttavia, indicano difficoltà finanziarie. Nel caso in cui la prima riga sia meno visibile ma le altre siano facilmente evidenti, ciò potrebbe indicare la risoluzione di problemi persistenti per le finanze future e maggiore probabilità di soddisfare le tue esigenze.

Linea 3: la linea del successo

A differenza delle prime due righe, la linea di successo non è presente in tutti. Ciò riguarda la carriera e il successo professionale. Se la tua è continua, puoi aspettarti uno sviluppo esemplare che rafforzerà solo l’ammirazione che i tuoicari hanno per te.

Linea 4: la linea della forza

Più rara delle prime tre, questa linea riguarda solo alcune persone fortunate che possono vederla apparire sul polso. In effetti, indica la forza ma anche la longevità. I seguaci della chiromanzia credono che possa essere interpretata in complementarità con la linea del successo. Quindi quando queste due linee parallele sono visibili, può indicare fama e influenza ancora maggiori.

