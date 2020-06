Mettete a lessare le tagliatelle in una pentola con abbondante acqua in ebollizione poco salata. Intanto in una padella con l’olio e lo zenzero fate dorare leggermente lo spicchio d’aglio, quindi eliminatelo e unite la pasta scolata al dente. Fate saltare in padella per 1 minuto, mescolando e unendo se necessario poca acqua di cottura della pasta, quindi aggiungete anche le punte di asparago, mescolate delicatamente e servite subito in tavola spolverizzando con il pepe nero macinato al momento e guarnendo a piacere con qualche foglia di prezzemolo finemente tritata.