Nicola Vivarelli, più conosciuto come Sirius, è diventato una celebrità su Instagram, ma ad alcuni proprio non va giù.

La spunta blu di Instagram è un po’ come una medaglia o una corona d’alloro per qualcuno che ottiene una certa popolarità su uno dei social più in voga del momento.

Fino a qualche tempo fa era lo stesso social a “concedere la spunta blu” ad account che potevano vantare un gran numero di follower e di commenti e, naturalmente, erano in moltissimi a desiderare la spunta in questione per poter affermare di essere arrivati nel Gotha dei social network.

Oggi le cose sono un tantino differenti. La spunta blu di Instagram è semplicemente un segno di verifica: indica cioè che quel profilo è un profilo originale e verificato.

Per ottenere la spunta blu è necessario eseguire alcuni passaggi on line attraverso un modulo proposto da Instagram stesso, e collegare al profilo da verificare quante più informazioni possibile.

Per fare un esempio, un profilo Facebook, un sito web o un blog saranno ulteriori “prove” della veridicità del profilo. In questo modo il proprietario del profilo Instagram in questione si mette al riparo da eventuali e sempre possibili furti di identità.

Il fatto che ad aver richiesto e ottenuto la spunta blu di Instagram sia stato Sirius, il giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani, a molti non è andato affatto giù: ecco cos’è successo.

Sirius e la spunta blu: perché gli hater si sono infuriati?

Fin da quando Sirius è comparso tra i corteggiatori di Gemma Galgani sui social sono scoppiate polemiche di ogni tipo.

Di certo a far parlare (e sparlare) i telespettatori e tutti gli appassionati del programma è l’enorme differenza d’età tra la Dama di Torino e il suo aitante corteggiatore / modello / ufficiale di Marina.

Il primo pensiero di molti è stato che Sirius abbia deciso di imbarcarsi in quest’avventura (da bravo marinaio) per ottenere visibilità e fama attraverso il programma e non certo per una vera e propria attrazione nei confronti di Gemma.

Infischiandosene delle critiche, tuttavia, i due hanno continuato la loro frequentazione e hanno continuato a scriversi e frequentarsi anche al di fuori degli studi di Canale 5. Naturalmente per molti questa non sarebbe altro che la conferma della cattiva fede di Sirius, che starebbe cercando di “spremere” la popolarità di Gemma fino all’ultima goccia.

La spunta blu di Instagram non sarebbe altro che un’ulteriore conferma di questa teoria: per gli hater il giovane mira a conquistare la più ampia visibilità possibile sui social per diventare un Influencer come moltissimi altri protagonisti di Uomini e Donne hanno fatto prima di lui.

Se in teoria non ci sarebbe assolutamente niente di male, all’atto pratico delle cose Sirius sarebbe il primo disposto ad amoreggiare con una signora così in là con gli anni pur di ottenere il suo posto al sole su Instagram e questo, di certo, gli italiani non sono pronti ad accettarlo.

“Buffone” oppure “Dove hai lasciato nonna” e “Ce l’hai fatta ad avere la spunta blu, furbetto!” sono soltanto alcuni dei commenti che sono piovuti sull’account Instagram di Sirius nelle ultime ore.

Quello che forse non sanno coloro che si scagliano così duramente contro il giovane è che chiunque può ottenere le spunte blu, anche account con pochissimi follower, a patto di riuscire a dimostrare di essere un account originale.

I protagonisti di Uomini e Donne, così come moltissimi altri personaggi famosi in tutto il mondo, sono soggetti spessissimo a veri e propri furti di identità social e, ovviamente, desiderano mettersi al riparo da questo pericolo. La tutela dei propri diritti non è assolutamente un reato e di certo non può essere una colpa.

Tra coloro che non hanno ancora capito come funzionano le spunte blu anche Salvo Veneziano, il quale pur possedendo un account Instagram assolutamente originale, con moltissimi follower e commenti, ha deciso di piazzare accanto al proprio nome una spunta blu fake, cioè un rombo azzurro che potrebbe ingannare soltanto gli utenti più distratti.