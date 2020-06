Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Asia centrale. Si tratta precisamente del Tagikistan. L’epicentro nella Rushon ha creato non poca preoccupazione. Il terremoto registrato è stato di magnitudo 5.7.

La forte scossa di terremoto è avvenuta intorno alle 3.30 del mattino con epicentro Rushon, una zona facente parte della fetta orientale dell’Asia centrale. Forte scossa di terremoto nel Tagikistan: magnitudo 5.7

SULLO STESSO ARGOMENTO: Linate rimane chiuso | lo scalo fermo ancora 1 mese

La forte scossa di terremoto nel Tagikistan | Cosa è successo

Il terremoto che ha colpito la città di Tagikistan questa mattina presto, precisamente alle ore 3.30 si è espansa per una profondità stimata di circa 118,11 chilometri con una forza di magnitudo 5.7.

Non sono ancora disponibili ulteriori informazioni e dettagli al riguardo. L’entità del terremoto è stata identificata come medio alta. La città di Rushon possiede una densità di abitanti nella media e di conseguenza non si prevedono enormi danni a edifici, abitazioni e persone.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Immuni | App da oggi attiva in tutta Italia: sperimentazione finita

Lo spavento si potrae però fino in Indonesia, esattamente a Bungku, anche lì, poco prima, precisamente intorno alle ore 1.30 è stata registrata un’altra scossa di terremoto magnitudo 4.9 con una profondità però di soli 10 chilometri.

Ciò nonostante è riuscita a seminare spavento e preoccupazione, gli abitanti si sono infatti recati nelle strade intimoriti. La notizia positiva per entrambe le zone è che pare non ci siano state vittime.