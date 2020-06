Arreda la casa in base al tuo segno zodiacale

Scopri l’arredamento da scegliere per la tua casa in base al tuo segno zodiacale.

Vivere in un ambiente piacevole da vedere e nel quale sentirsi a proprio agio è molto importante perché aiuta a svegliarsi più energici e a mantenere la carica per tutto il giorno. Un aspetto che vale sia se si trascorre tutto il giorno tra le mura di casa sia se si lavora fuori e si ha un ambiente accogliente nel quale tornare. Una casa che rispecchia il carattere e i gusti di chi la vive e che sa trasmettere allegria e serenità è infatti vista come un nido accogliente nel quale vivere al meglio e con energie sicuramente più positive rispetto a quando questi requisiti non vengono mantenuti.

È quindi molto importante saper scegliere l’arredamento giusto per l’ambiente in cui si vive, in modo da svegliarsi e andare a dormire felici. Ognuno di noi, ha ovviamente esigenze diverse e non sempre è facile riconoscerle. Per farlo, bisogna quindi considerare molteplici aspetti come i gusti personali, quelli di chi vive la casa insieme a noi, lo stile di vita, le effettive necessità e, l’influenza delle stelle.

Oggi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che mostrano più apertamente la gelosia e quali sono i segni dello zodiaco che stanno attraversando un momento di crescita, scopriremo quindi qual è il modo migliore di arredare la casa in base al segno zodiacale. Trattandosi di un aspetto legato ai gusti personali e al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere più possibilità tra le quali scegliere ed individuare lo stile più adatto.

Come arredare casa in base al segno zodiacale

Ariete – Un arredamento semplice, solare e brillante

I nati sotto il segno dell’Ariete amano vivere in modo pratico e godersi la propria casa senza doverle dedicare chissà quali cure. Per loro, l’arredamento perfetto è quindi quello moderno, con pochi fronzoli e mobili resistenti e facili da pulire. Per star bene gli occorre poco e per questo motivo è preferibile scegliere pochi oggetti ma che siano in grado di rappresentarli correttamente. La casa dovrebbe essere il più possibile luminosa. In caso contrario è bene puntare sulle luci, disseminandole qua e là per rallegrare l’ambiente. Anche i colori hanno una grande importanza e per i nativi del segno sono molto importanti quelli accesi e brillanti.

Dovendo sceglierne uno tra tutti è meglio puntare sul rosso, vivo, sgargiante e in grado di colorare rapidamente l’ambiente. Qualche oggetto tinto di un rosso brillante e la casa cambierà aspetto, diventando il luogo perfetto nel quale rilassarsi e ricaricarsi al contempo di nuova energia.

Toro – Un arredamento in stile classico e con tanti accessori

I nativi del Toro sono persone che amano il comfort e che desiderano trascorrere quanto più tempo possibile tra le mura di casa. Per questo motivo, hanno bisogno di un arredamento che sia in grado di caratterizzarli ma che al contempo rappresenti un nido accogliente nel quale rifugiarsi dopo una giornata stressante di lavoro. Amanti dei dettagli, dovrebbero puntare su arredi classici e moderni da mixare per bene e da scaldare con tappeti, tende colorate e cuscini da spargere su letti e divani. Rosa e blu sono tinte che ben gli si addicono e che si sposano alla perfezione con il caldo marrone dei mobili. Un tocco di stile è dato infine da accessori di ogni tipo come candele, libri da porre in evidenza in base ai colori e oggetti ricercati che ricordano loro i momenti più importanti del passato. Una sorta di piccolo museo in grado di descriverli perfettamente e nel quale possono rispecchiarsi e sentirsi a casa come in nessun altro posto.

Gemelli – Un arredamento in stile scandinavo ma con tocchi di colori accesi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono solitamente attratti dai contrasti. E ciò perché attraverso essi possono vivere al meglio il loro bisogno di cambiare di continuo. Quando si parla di arredamento è quindi importante creare un ambiente confortevole e leggero alla vista. Qualcosa che sia ricco di simmetrie e di colori tenui. Lo stile scandinavo, in tal senso, è quello che meglio li rappresenta, sopratutto se arricchito da alcuni colori vivaci con i quali riempire alcune zone della casa come il soggiorno o la camera da letto. Poter passare da un ambiente rilassante ad uno più vivace li aiuta infatti a sentirsi a proprio agio e perfettamente a casa. Via libera quindi a cuscini, soprammobili ed accessori ricchi dei loro colori preferiti. Perfetti per essere spostati di tanto in tanto in modo da cambiare aspetto alla casa che grazie al suo stile neutro rappresenterà la giusta tela sulla quale dipingere in base al mood del momento.

Cancro – Un arredamento shabby chic

I nativi del Cancro sono i nostalgici per eccellenza. Per questo motivo lo stile di arredamento nel quale si sentono più a loro agio è lo shabby chic, perfetto per consentirgli di tenere con se mobili del passato o che rappresentano ricordi indelebili e per loro importanti. La loro casa deve essere prima di tutto il luogo dove conservare ciò che più amano. Che si tratti di oggetti legati all’infanzia, album di fotografie, vecchi dischi o altro, ciò che conta è riuscire a rinnovare il tutto mantenendone l’essenza. In questo modo, i nativi del segno si sentiranno più che mai a proprio agio e in sintonia con l’ambiente circostante. Quanto ai colori è importante che scelgano qualcosa di neutrale che si sposi con tutti quelli che giungono dai loro tanti oggetti sparsi qua e la. Il bianco o il color legno sono dei buoni esempi, perfetti per comporre un arredamento che risulti sempre fresco e mai fuori luogo e che gli piaccia al punto da voler trascorrere a casa il maggior tempo possibile.

Leone – Un arredamento moderno e audace

I nati sotto il segno del Leone amano lasciare sempre il segno. Ciò si riflette ovviamente anche nella loro casa. Per questo motivo, se si parla di arredamento, è importante che riescano a sposarne uno che sia un mix di colori e di scelte vivaci ed in grado di lasciare il segno in chi le vede. Uno stile moderno e con mobili squadrati è in questo caso quello più adatto a loro. Potranno infatti accorparvi oggetti particolari e colorati, dalle forme eccentriche e dall’aspetto inusuale. Farlo sarà un modo per farsi notare e mostrare la parte più estrosa di se. Tra le tante stanze, quella alla quale prestare maggior attenzione dovrebbe essere il soggiorno, specie se ha anche una zona pranzo annessa. Per i nativi del segno è infatti importante mostrarsi agli altri e far vedere la propria casa in modo da ricevere i complimenti di cui hanno sempre bisogno per star bene con se stessi.

In questo modo, a fine giornata, sapranno sempre di poter contare su un ambiente in grado di rispecchiarli e nel quale potranno rilassarsi al contempo, magari in una camera un po’ meno vistosa ma comunque in grado di trasmettere la loro innata energia.

Vergine – Un arredamento etnico e con colori naturali e vivaci

I nativi della Vergine hanno bisogno di una casa nella quale sentirsi sempre a proprio agio e dalla quale godere di tutto il comfort possibile. Per riuscirci è importante che si circondino di mobili colorati e allegri e di accessori che rappresentino qualcosa di importante. Che si tratti di tappeti, lampadari o accessori di vario tipo, ciò che conta è che lo stile sia allegro ma al contempo carico di colori e di vita. Lo stile etnico in tal senso può essere la scelta giusta a patto di arricchirlo con i colori della natura ai quali aggiungere sfumature più accese e in grado di attirare lo sguardo. I nativi del segno hanno infatti bisogno di rallegrarsi di continuo e di muoversi in una casa che sia, prima di tutto, pratica e subito dopo ricca di stimoli dai quali attingere. Una casa bella da mostrare anche agli amici e che non li obblighi a chissà quale cure. Una casa che prima di tutto sia il loro rifugio dal mondo.

