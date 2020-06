Acqua calda | Ecco perché fa bene

Scopri perché bere acqua calda fa bene alla salute, sopratutto al mattino.

L’acqua è un elemento indispensabile per la nostra sopravvivenza. Ci aiuta a mantenerci idratati e fa funzionare al meglio l’organismo, rappresentando un aiuto inestimabile nonché una fonte di benessere davvero unica.

In genere la si beve a temperatura ambiente o fredda e la si usa per creare tisane o bevande da sorseggiare durante la giornata. Il miglior modo di introdurla, però, è calda. L’acqua calda, infatti, si rivela sorprendentemente utile per il nostro organismo ed in grado di offrirci svariati benefici. Che la si beva da sola o con altre sostanze, come ad esempio il limone, è in grado di depurarci, di alleviare il dolore e di idratarci in modo completo.

Scopriamo quindi perché bere acqua calda è così importante per il nostro organismo.

L’acqua calda fa bene alla salute. Motivi e benefici

Secondo l’Ayurveda, l’acqua calda è fonte di grandi benefici per l’organismo. Bevendola, infatti, si stimola la circolazione sanguigna, si migliora la digestione e si ha un effetto calmante sulla psiche.

Per godere dei suoi tanti benefici è possibile berla da sola ai pasti o sfruttarne gli effetti unendola a del succo di limone. L’acqua calda con limone è infatti un vero e proprio toccasana, in grado di svegliare l’organismo, idratarlo e disintossicarlo al contempo.

Ma scopriamo più da vicino quali sono i benefici dell’acqua calda.

Mantiene idratati. L’idratazione è un beneficio di chi beve abbastanza acqua e con l’acqua calda sembra essere ancora più valido. Grazie al calore, infatti, l’acqua calda arriva meglio nei tessuti idratandoli nel profondo.

Fa perdere peso. Bere acqua calda porta la temperatura corporea ad innalzarsi. Ciò stimola il metabolismo ad aumentare, portando ad un maggior consumo di calorie. Inoltre l’acqua calda aiuta a sciogliere i depositi di grasso nell’intestino, aumentando l’effetto di dimagrimento. Un effetto che è più valido al mattino ma che risulta comunque utile da applicare anche durante il giorno.

Ha un effetto disintossicante. L’acqua calda al mattino aiuta l’organismo a depurarsi delle scorie in eccesso. Ciò si traduce in una pelle più luminosa e bella e in un organismo che più giovane e libero dalle tossine.

Aiuta a digerire. L’acqua calda, specie se assunta dopo i pasti, aiuta a digerire più facilmente.

Stimola il transito intestinale. Bere acqua calda stimola la motilità intestinale e aiuta i residui di cibo a transitare più velocemente. Al mattino presto, sempre con un po’ di limone ma anche da sola, facilita l’evacuazione.

Sgonfia la pancia. Bere acqua calda aiuta la pancia a sgonfiarsi, dando al contempo un senso di sollievo.

Lenisce il dolore. L’acqua calda risulta piacevole quando si ha mal di pancia o si soffre di crampi mestruali. Berla aiuta infatti a rilassare la muscilatura, aumentando la circolazione sanguigna.

Dona un piacevole senso di calma. L’acqua calda, aiuta a rilassarsi in caso di stress, riduce l’ansia e aiuta a dormire bene. Un effetto comune a tutte le bevande calde ma che con l’acqua acquista maggior valore visto che si tratta di qualcosa di veramente economico e sempre a disposizione.

Per poter godere dei benefici dell’acqua calda è importante berla sì ad una temperatura calda ma non esagerata. Il rischio, altrimenti, è quello di andare incontro ad ustioni o lesioni di gola e stomaco. Il trucco è quello di berla in modo da non sentire fastidio. Calda si, quindi, ma con criterio.

Alcuni modi di bere l’acqua calda che fanno bene alla salute.

L’acqua calda, ovviamente, non fa bene solo da sola ma anche con l’aggiunta di elementi preziosi per l’organismo come il limone, il miele o il bicarbonato. Vediamo le proprietà che si possono ottenere mixando quindi l’acqua calda con altri ingredienti.

Acqua calda con il limone. L’acqua calda con il limone, da bere al mattino, vanta diversi benefici. Tra questi ci sono:

Rinforzamento del sistema immunitario

Idratazione

Miglioramento del transito intestinale

Digestione migliore

Effetto depurante

Regolazione del Ph

Perdita di peso

Effetto disintossicante

Acqua calda con miele.

Acqua calda con il miele. Questo è sicuramente il mix più goloso tra tutti e non meno ricco di benedici. Tra questi i più importanti sono:

Aiuta a rinforzare il sistema immunitario

Migliora il transito intestinale

Dona energia

Aiuta ad alleviare mal di pancia e bruciori di stomaco

Riduce i livelli di colesterolo nel sangue

Aiuta a lenire il mal di gola

Acqua calda e bicarbonato. Anche l’acqua calda con il bicarbonato fa bene alla salute. Ecco i benefici più noti:

Aiuta a digerire

Funge da rimedio antiacido

Aiuta a sgonfiarsi

Bere acqua calda è quindi un’azione benefica per l’organismo, sia che la si beva da sola che con aggiunta di limone, miele o bicarbonato.

Ciò che conta è inserire quest’abitudine in modo rotatorio e non costante e all’interno di uno stile di vita sano.