Scopri quali sono i segni dello zodiaco che mostrano più apertamente la gelosia e quali, invece, preferiscono non darla a vedere.

La gelosia è un sentimento comune a chi è innamorato. Che ci si fidi o meno del proprio partner, e a patto che questa rientri in parametri così detti normali, provare un moto di gelosia nel vedere la persona che si ama accanto a qualcun altro è più che normale. Anzi, per certi versi si può dire che sia un sintomo d’amore. Un modo per capire che si tiene davvero a qualcuno.

Non tutti però sono in grado di fare i conti con quest’emozione. La maggior parte delle persone se ne vergogna e cerca di nasconderla dietro atteggiamenti di ogni tipo. Altri quasi non si rendono conto di apparire gelosi e altri ancora non si preoccupano affatto di mostrarla, ammettendola apertamente in quanto consapevoli che questa è più che normale.

I modi diversi di trattare la gelosia possono dipendere dal modo di essere, dalle esperienze di vita e dalla propria autostima. A tutto ciò si unisce anche l’influenza delle stelle che ha un grande impatto sul modo di gestire l’amore e altri sentimenti ad esso collegati.

Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che stanno attraversando un momento di crescita e come comunicano i vari segni dello zodiaco, scopriremo quali sono i segni zodiacali che mostrano apertamente la gelosia e quali, invece, preferiscono non mostrarla. Un aspetto molto intimo e per il quale è consigliabile controllare anche l’ascendente. In questo modo si potrà avere un’idea più chiara riguardo il modo di reagire degli altri.

I segni dello zodiaco che mostrano più apertamente la gelosia

Ariete – Quelli che la mostrano quando lo ritengono importante

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone tendenzialmente sicure di se. Per questo motivo amano far si che chiunque li circondi abbia quest’immagine di loro. Bisognosi dei propri spazi, cercano di mostrarsi piuttosto liberali anche nelle relazioni e tutto perché in questo modo possono garantirsi la loro fetta di autonomia. Questo, però, non significa che non siano persone gelose. Quando tengono davvero a qualcuno non amano l’idea di condividerlo con altri. Dei modi di fare manipolatori e volti ad avere tutte le attenzioni della persona che gli interessa. Anche in amore, quindi, faranno sempre di tutto per mostrarsi tranquilli e distaccati, rifiutando ogni forma di gelosia esterno e contenendo al massimo la propria. In alcuni casi, però, questa sorta di maschera può risultargli stretta.

Quando ciò avviene finiscono con il mostrarsi per come sono, dando anche di matto e mettendo in scena vere e proprie scenate di gelosie. Il tutto, però, avviene solo se si sentono provocati o quando sono così innamorati da arrivare a temere di perdere la persona a cui tengono.

Toro – Quelli che la mostrano piuttosto apertamente

I nativi del Toro hanno un’inclinazione romantica. E il loro tenere in modo particolare all’amore e alla persona alla quale si legano fa si che la gelosia sia sempre piuttosto presente. Passionali e a loro modo possessivi, non amano che qualcun altro si avvicini a ciò che considerano destinato a loro. Quando ciò avviene non si fanno quindi problemi nel mettere in mostra quello che pensano. Il risultato sono atteggiamenti severi verso chi reputano un pericolo e scene di gelosia per la persona che amano. A queste si uniscono spesso richieste piuttosto importanti e non è detto che non arrivino a fare dei veri e propri ultimatum. Per loro, l’amore è una casa seria e importante e nessuno deve metterlo a rischio. Quando pensano che si sta verificando una situazione del genere preferiscono agire nell’immediato e togliersi ogni pensiero a riguardo piuttosto che allarmarsi e restare nervosi per lungo tempo.

Gemelli – Quelli che tendono a non mostrarla

I nati sotto il segno dei Gemelli sono spiriti liberi e ciò li spinge a non considerare la gelosia come qualcosa di positivo, specie se sono loro a subirla. Spigliati e amanti della libertà personale, non ambiscono a vivere conflitti interiori come invidia o, appunto, gelosia. E pertanto fanno sempre di tutto per evitare di provare queste emozioni. Quando sono davvero innamorati, però, può capitare che pur non volendolo si trovino a sperimentare moti di gelosia verso il partner. Quando accade cercano in tutti i modi di non mostrarla e di farsela passare. Cosa che il più delle volte gli riesce piuttosto bene. Solo ogni tanto possono finire con il dare di matto ma si tratta davvero di casi rari. E anche quando avvengono, la loro prima mossa sarà quella di ridimensionarli il più possibile, giustificando il tutto con motivazioni che non siano accomunabili alla gelosia. Cosa che non amano proprio ammettere di provare.

Cancro – Quelli che la mostrano tutte le volte che la provano

I nativi del Cancro non sono affatto bravi a nascondere le proprie emozioni. E lo sono ancor meno con quelle che li fanno star male. Quando sentono gelosia verso qualcuno, cercano quindi di farla sparire e il miglior modo che conoscono è quello di esternarla in modo da far comprendere cosa provano e perché è giusto intervenire velocemente. In amore, a causa di questo modo di essere, risultano spesso piuttosto insicuri. Le scenate di gelosia non si contano e anche quando possono apparire tranquilli, tendono spesso a mettere il muso per qualcosa che non va come vorrebbero. Se ciò accade smettono di parlare e tengono tutto dentro fin quando non scoppiano del tutto mostrando ancora una volta le proprie insicurezze e la gelosia verso la persona che amano. In fin dei conti, ciò che vorrebbero è che chi sta con loro non abbia interesse verso nessun altro e quando si scontrano con una realtà diversa finiscono con il dare di matto.

Leone – Quelli che sono un po’ gelosi ma lo tengono per se

I nati sotto il segno del Leone vivono un rapporto molto personale con la gelosia. Essendo persone che amano stare al centro dell’attenzione, quando ciò non avviene cedono facilmente a quest’emozione. Lo fanno, però, sforzandosi di non darlo a vedere. Piuttosto che apparire fragili preferiscono infatti tenere per se i propri tormenti interiori, agendo come meglio possono per tranquillizzarsi. Manipolare la persona che amano è solitamente la scelta che fanno più facilmente e che li porta a cercare di far si che siano gli altri ad evitare situazioni che loro digerirebbero con difficoltà. Il tutto con un modus operandi davvero difficile da comprendere ma che sanno mettere in atto in modo perfetto. Detto ciò, riescono quasi sempre a non farsi scoprire e ad apparire sicuri di se.

Cosa che per loro è estremamente importante. Sopratutto perché tengono in modo particolare alla possibilità di poter rivendicare la propria libertà e la possibilità di frequentare chi vogliono e come vogliono. Un benefit che possono mantenere solo apparendo per primi il più liberali possibili.

Vergine – Quelli sufficientemente gelosi ma restii a mostrarlo

I nativi della Vergine non sono estremamente fissati con la gelosia. Hanno però un modo di pensare così negativo da arrivare a provarla, specie se istigati in tal senso. Quando ciò succede diventano nervosi e intrattabili e spesso invece di fare scenate preferiscono chiudersi in se stessi. Un atteggiamento che può creare diverse incomprensioni, portando a tensioni difficili da trattare. Ciò nonostante, e seppur consapevoli dei rischi che corrono, i nativi del segno non sono molto propensi a mostrare i propri sentimenti e ciò vale anche per le insicurezze e, ovviamente le gelosie che provano nei confronti di chi amano. Un grosso limite che rischia spesso di penalizzarli ma che non riescono assolutamente a risolvere.

