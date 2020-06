Diletta Leotta, la gita in montagna con il fidanzato si trasforma in una passerella bollente con tanto di nude look .



Diletta Leotta non finisce mai di stupire e questa volta sceglie un ambiente non propriamente suo. Due settimane fa insieme al fidanzato, Daniele ‘King Toretto’ Scardina era andata in gita sul Lago di Como. Questa volta, insieme a lui e a tre amici, ha deciso invece di scalare le montagne. Sempre lagio, sempre vicino alla sua Milano ma questa volta in provincia di Lecco. Ma non sarebbe Diletta senza un look adeguato. Anzi, un nude look, perché ha deciso di sfoggiare una tutina non proprio adatta per le escursioni in alta quota.

Infatti per la sua camminata nei boschi la conduttrice di DAZn ha tirato fuori dall’armadio una tuta color carne aderentissima. Quasi striminzita, vista che le sue forme sembrano esplodere Ma tanto è bastato per ricevere in poche ore più di 500mila ‘like’ e oltre 4mila commenti. Uin ultimo impegno prima di rigettarsi, da sabato prossimo, nel suo amatissimo calcio.