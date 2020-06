Uomini e Donne tornerà in onda a settembre, ma con tante novità. Maria De Filippi rivoluziona il dating show e cancella i troni.

Uomini e Donne si è congedato dal pubblico di canale 5 e tornerà in onda a settembre e, secondo quanto anticipa Il Fatto Quotidiano, la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi sarà nuova e richiamerà quanto accaduto nell’ultima parte di questa stagione.

Con l’emergenza coronavirus, infatti, Maria De Filippi è stata costretta ad abolire il trono classico mandano in onda contemporaneamente sia il trono over che il trono di Giovanna Abate. Una scelta vincente che, a quanto pare, diventerà la normalità nella prossima stagione.

Uomini e Donne, niente più tronisti: trono over e classico insieme

Dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus, Uomini e Donne è tornato in onda con una versione nuova. All’interno del trono over è stato dato spazio anche al trono di Giovanna Abate che ha poi scelto Sammy Hassan. Una scelta che è piaciuta al pubblico e che tornerà anche nella prossima stagione.

A partire dall’edizione 2020/21 non ci sarà più alcuna distinzione tra trono classico e trono over. Tutto sarà affrontato in un’unica puntata, esattamente com’è accaduto nella stagione che si è conclusa con la scelta di Carlo Pietropoli. Una scelta conforme anche agli ascolti. Il trono over, infatti,continua ad essere seguitissmo e gli ascolti superano di gran lunga quelli del trono classico che, da qualche stagione, fatica a conquistare le attenzione del pubblico.

Unendo il trono classico e il trono over, dunque, si punta a portare a casa ascolti sempre alti per tutta la settimana. La protagonista resterà sicuramente Gemma Galgani con le sue continue discussioni con Tina Cipollari. I giovani riusciranno a rubare la scena alle dame e ai cavalieri del trono over?