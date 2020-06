Test | L’albero di Karl Koch per capire come funzionano le tue emozioni

Test | L’albero di Karl Koch per capire come funzionano le...

Hai mai sentito parlare del test dell’albero di Karl Koch? questo famosissimo test introspettivo ti aiuta a capire le tue emozioni.

Questo test, noto anche come “Baum test”, fu sviluppato dallo psicologo Charles Koch negli anni ’50, ma viene utilizzato ancora oggi per la sua efficacia. Questo interessante test proiettivo mira ad analizzare la nostra personalità.

Test dell’albero di Karl Koch

Anche se questo test è di una semplicità disarmante, al punto da venire spesso utilizzato con i bambini, è uno strumento di autoanalisi piuttosto preciso per permetterci di conoscerci un pò meglio e può rivelare informazioni emotive particolari su di noi.

Fare questo test è semplice, basta disegnare un albero con radici, un tronco e una chioma, quindi analizzare il disegno secondo i criteri del test. Il Dr. Koch si basava sul simbolismo mitologico e totemico degli alberi.

Cosa viene analizzato esattamente nel test dell’albero di Karl Koch?

Il test di Baum, così come qualsiasi esercizio che ci richiede di disegnare, analizza la scelta dei colori e le linee create sul foglio bianco, fornendoci indizi sul nostro tipo di personalità e sullo stadio emotivo specifico.

Rivela anche la stabilità della persona, la presenza o l’assenza di conflitti interni, la vulnerabilità e la sensibilità.

Alcune tendenze psicologiche, come la psicoanalisi, affermano che questo test rivela anche la struttura della psiche o parte del nostro inconscio.

Questo test sarebbe anche efficace nella diagnosi di problemi cognitivi.

Ma oggi in questo contesto, il test rappresenterà un momento di puro intrattenimento e dovrebbe essere considerato solo come tale. Di seguito ti forniamo le istruzioni in modo che tu possa interpretare il disegno e fare il test.

Promemoria: l’unico obiettivo di questi test è di intrattenere, nessuna di queste informazioni fornisce una diagnosi o sostituisce la consulenza di un professionista.

Come fare il test?

Chiunque può fare questo test, basta solo avere almeno 5 o 6 anni e sapere come disegnare un albero di base.

Avrai bisogno di un foglio di carta bianco, pastelli e una gomma.

Dovrai disegnare un albero, con le sue radici, il tronco, i rami, ecc.

Nel caso di bambini di 5 o 6 anni che eseguono il test, viene chiesto loro di fare due disegni. Il primo sarà in stile libero, “disegna un albero che ti piace, a tuo gusto“. Quindi suggeriremo che ne fanno un altro diverso dal primo. E grazie a questi due disegni, la valutazione sarà più precisa.

Il tempo per farlo varia da 10 a 30 minuti.

Per fare il test dell’albero di Karl Koch, devi disegnare liberamente un albero, come fai di solito, non provare a pensare ai risultati.

Hai finito di disegnare? Sii spontaneo nel disegno e leggi cosa rivelano di seguito i dettagli.

Analisi del test dell’albero:

1/Il suolo / Le radici

Se l’albero non ha radici o non c’è linea per formare il terreno, ciò può indicare una mancanza di stabilità emotiva e personale.

Se l’albero ha radici, ma sono sproporzionate e simili a raggi, può anche indicare problemi emotivi, come rabbia, odio e ritiro emotivo.

2/Il tronco

Se hai disegnato…

Un tronco molto sottile: viene ssociato a persone molto sensibili che sono empatiche e delicate o, d’altra parte, può anche mostrare la presenza di tensioni o esigenze esterne che influenzano la calma e il benessere .

Un tronco molto grande: indica persone impulsive, con grande emotività e una debole predisposizione all’autocontrollo.

Un tronco di proporzioni normali suggerisce un buon equilibrio interno.

Un tronco formato da linee rette: suggerisce una persona seria, con una buona capacità di astrazione.

Un tronco dalle linee ondulate: è tipico delle persone socievoli, dolci e che non ha problemi di socievolezza.

Tronchi con buchi, dilatazioni, punti che si distinguono, dimostrano che c’è una presenza di paure, traumi, emozioni contenute, inibizione …

3/La chioma e i rami

I rami degli alberi riflettono l’interazione con l’ambiente fisico ed esterno. Mentre le radici e il tronco sono più legati al mondo interiore ed emotivo, si presume che i rami rappresentino già un altro livello psichico.

Piccoli rami: i bambini di 9 anni quasi sempre disegnano piccoli rami, e questo è del tutto normale. Ciò può indicare una certa immaturità, una relazione con il mondo infantile.

Grandi rami: possiamo dire che la persona che ha realizzato il disegno presenta una grande immaginazione, intuizione, grande entusiasmo, persino un certo narcisismo.

Un albero senza rami: questo può significare che la persona che ha realizzato il disegno soffre di una mancanza di sviluppo e forse di un problema cognitivo.

Rami a spirale: può essere una persona comunicativa, di buon gusto e delicata.

Rami a forma di raggi o bastoncini: tipico di qualcuno testardo, impulsivo, con una certa amarezza o odio o sentimenti di sfiducia.

Rami con foglie: rappresenta una persona dinamica.

Rami con frutti: rappresenta una persona con obiettivi da raggiungere e desideri soddisfare.

L’elenco dei risultati presentati in questo test non è esaustivo; potremmo anche includere altri dettagli come case, animali, colline, ecc. In altre parole, i dettagli disegnati non richiesti dallo psicologo possono anche essere una fonte significativa di informazioni. Inoltre si prendono in considerazione i colori usati per colorare l’albero ed altri piccoli dettagli come rami spezzati, buchi o tacche nei tronchi, solitamente l’assenza di radici o la presenza di colori scuri attirano l’attenzione.

Tutti questi dettagli importanti possono rivelare la presenza di possibili traumi. Tuttavia, come abbiamo detto all’inizio, il test dell’albero non viene utilizzato come unica prova di diagnosi ma è uno strumento piuttosto interessante, collegato ad altri strumenti, che può aiutare a raccogliere informazioni allo scopo di fornire una diagnosi finale più precisa della psicologia di qualcuno.

