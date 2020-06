Belen Rodriguez intervista papà Gustavo: “quante volte a settimana fai l’amore?”. Il video pubblicato sui social diventa virale.

Belen Rodriguez intervista il padre Gustavo per tutti i suoi fans e dà vita ad un divertente siparietto. La showgirl argentina sta trascorrendo la maggior parte del suo tempo in famiglia, facendosi coccolare dai genitori, dal fratello Jeremias, dalla sorella Cecilia tornata a Milano da pochi giorni dopo aver trascorso la quarantena in Trentino e dagli amici. La Rodriguez ha così condiviso sui social un’intervista particolare fatta a papà Gustavo.

Belen Rodriguez imbarazza papà Gustavo: “quante volte a settimana lo fai?

Belen di cui Stefano De Martino potrebbe parlare a Domenica In nella puntata del 14 giugno e papà Gustavo Rodriguez danno vita ad un divertente siparietto su Instagram. La showgirl argentina si trasforma in intervistatrice e pone alcune domande “bollenti” al padre che risponde non senza imbarazzo. “Signor Gustavo, in quarantena quante volte ha fatto l’amore?”, chiede la primogenita dei Rodriguez.

“Due volte a settimana”, risponde Gustavo. Belen, poi, chiede ancora: “Sessanta, e continuo con una voglia che veramente“, ha risposto papà Gustavo che con mamma Veronica si è trasferito da tempo in Italia andando a vivere nello stesso palazzo in cui vive Belen con Santiago mentre Stefano De Martino starebbe prendendo una drastica decisione.

Belen, così, sorride accando alla famiglia in attesa di capire cosa accadrà al suo matrimonio. Dopo aver ammesso il momento difficile, la Rodriguez non è più tornata sull’argomento mentre De Martino si sta concentrando sul lavoro e su Made in Sud con cui tornerà in onda dal 16 giugno.

“È un momento difficile anche perché non me l’aspettavo. Tengo al mio rapporto e sono una donna come le altre che soffre come tutte le altre. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, mi innervosisco molto“, ha detto Belen in un video pubblicato sui social.