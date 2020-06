Vivere con un cane fa bene alla salute

Secondo una ricerca scientifica, vivere con un cane gioverebbe alla salute sia fisica che psichica. La vicinanza di fido, proteggerebbe anche dall’insorgenza di alcune patologie.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Circulation, vivere con un cane farebbe bene alla salute e la vicinanza del miglior amico dell’uomo comporterebbe un minor rischio di contrarre alcune patologie.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ecco cosa fare quando si lascia il cane solo a casa

Avere un cane dunque rende la qualità della nostra vita decisamente migliore oltre a riempire il nostro cuore in modo molto speciale. Scopri come proteggere i cani dal caldo estivo.

Vivere con un cane allunga la vita e la migliora

Secondo una ricerca scientifica condotta dalla dottoressa endocrinologa Caroline Kramer, vivere con un amico a quattro zampe farebbe bene alla nostra salute psicofisica. La scienziata avrebbe portato a termine un lavoro di ricerca condotto dal 1950 e avrebbe infine dimostrato che avere un cane ridurrebbe del 24% la mortalità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ecco perché il tuo cane ruba le pantofole | non sgridarlo più

In particolare la vicinanza di un cane migliorerebbe lo stato di salute dei cardiopatici, tenendo sotto controllo anche i valori pressori del sangue e riducendo il tasso di mortalità del ben 33%. il dato positivo sarebbe legato anche all’attività fisica che la presenza di un cane costringe a fare. Le lunghe passeggiate quotidiane, sarebbero un vero toccasana per la salute. Anche le persone ansiose beneficerebbero della presenza di un cane.

La presenza di un cane in casa inoltre, contribuirebbe positivamente allo sviluppo cognitivo dei bambini ed in particolare dei portatori di handicap o affetti per esempio da autismo. Un cane dunque rappresenta una garanzia di salute e serenità in ogni famiglia che lo accolga e si prenda cura di lui.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ecco cosa fare se un ‘cane guida’ si avvicina senza padrone

Un amico speciale che ad ogni carezza migliorerebbe lo stato emotivo e fisico di tutta la famiglia, dai membri più piccoli a quelli più anziani. Ecco cosa dovresti sapere se il tuo cane scava il pavimento.

Fonte: dottoremaèveroche.it