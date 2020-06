Donald Trump ha commesso una nuova gaffe su Twitter. Questa volta ha usato un termine davvero poco felice.

È di nuovo polemica su Twitter dove Donald Trump ha abbreviato il Secret Service con la sigla “SS”. Termine praticamente mai usato per via del triste ricordo ancora troppo vivo dell’organizzazione nazista.

Trump ha usato questo termine per elogiare il Secret Service insieme alla Guardia Nazionale e alla polizia della capitale riguardo a come hanno gestito le proteste per la morte di George Floyd.

Il suo tweet però ha fatto subito scalpore per quell’abbreviazione infelice che ha subito ricevuto diversi commenti negativi. Tra questi quello dell’opinionista Bill Kristol che ha ricordato che se il Secrete Service viene formalmente abbreviato con Ussss c’è un motivo e che questo andrebbe rispettato al fine di non creare inutili confusioni.

