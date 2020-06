Svegliarsi presto aiuta sia a mantenersi in forma che ad avere successo nella vita. A dirlo è la scienza.

Un detto molto famoso dice che il mattino all’oro in bocca. Un modo di dire dietro il quale si celano più verità, alcune delle quali comprovate persino dalla scienza.

Sembra infatti che alcuni studi abbiano dimostrato che le persone mattiniere hanno più possibilità di mantenersi in forma e di raggiungere il successo.

Due aspetti molto importanti per la vita di ognuno di noi, motivo per cui è utile soffermarsi ad approfondirli.

Dopotutto, poter raggiungere due obiettivi così desiderati semplicemente anticipando l’ora della sveglia è piuttosto allettante. Anche se ciò significa passare qualche ora in meno tra le braccia di Morfeo.

Alzarsi presto fa bene alla salute e alla vita. Uno studio lo conferma

A mettere in luce questa strana ma importante notizia è stato uno studio condotto dai ricercatori dell’Università dell’Alabama che hanno dimostrato come l’orologio biologico sia in grado di influenzare non solo il metabolismo ma anche la capacità di realizzarsi da un punto di vista sociale.

Lo studio ha considerato i dati di 1854 persone della Finlandia e di età che andava dai 25 ai 74 anni. Ciò che è emerso è stato un quadro piuttosto chiaro secondo il quale chi si alza presto tende ad alimentarsi in modo più sano mantenendosi così in forma. Allo stesso tempo chi si alza presto al mattino riesce ad affrontare la giornata con maggior lucidità, interagendo meglio con gli altri ed ottenendo maggiori risultati da un punto di vista professionale.

Questo non è il primo studio che si occupa di analizzare gli stili di vita delle persone al fine di coglierne eventuali punti da migliorare. In passato, ad esempio, era già emerso come chi tende ad andare a letto tardi, al mattino è meno lucido e più portato ad alimentarsi in modo poco sano.

Il senso di stanchezza e di appannamento dovuto alle poche ore di sonno porta infatti a scegliere alimenti molto grassi già dal primo mattino ed il tutto produce ovviamente una serie di rallentamenti e di carenza di prestazioni non indifferenti.

È quindi importante prendere in considerazione l’idea di alzarsi presto al mattino o, qualora ci si trovasse a svolgere lavori per lo più serali o notturni, di creare un ritmo circadiano adatto alle proprie esigenze. Una buona routine è infatti in grado di perfezionare lo stile di vita, portando a dormire abbastanza da ricaricarsi a dovere. Se a ciò si unisce un’alimentazione sana e non sregolata per via degli orari poco convenzionali, le possibilità di restare in forma e ottenere il successo desiderato restano quindi alte.

Ciò che conta, come sempre, è riuscire a vivere con un certo equilibrio, tale da garantire la soddisfazione di tutti i bisogni del nostro organismo. Bisogno tra i quali rientrano in modo importante il dormire bene ed il mangiare in modo bilanciato.

Le regole da seguire per restare in forma ed ottenere successo nella vita

Fermo restando che alzarsi presto al mattino sia quindi una regola da rendere il più possibile propria, qualora si svolgesse uno stile di vita che proprio non lo consente si può lavorare sulle proprie abitudini al fine di avvicinarsi il più possibile ad uno modo di vivere simile a quello delle persone mattiniere. In questo caso le regole base da seguire sono:

Alzarsi sempre alla stessa ora. In questo modo si può creare un proprio ritmo circadiano che sia in grado di portare l’organismo a svolgere le sue funzioni in modo corretto. Con il tempo, infatti, ci si abituerà agli orari stabiliti e ci si sentirà meglio, più pronti e lucidi e più portati ad abbracciare il nuovo stile di vita intrapreso.

Fare sempre colazione. Indipendentemente dall’ora in cui ci si alza, è bene affrontare il momento come un nuovo giorno, facendo quindi una buona colazione. Ciò aiuterà il metabolismo ad attivarsi e renderà la mente più lucida e pronta all’azione. Inoltre eviterà di buttarsi sul classico cibo spazzatura con conseguente miglioramento della salute e della forma fisica. Ovviamente, a prescindere dall’ora in cui ci si alza, la colazione dovrà sempre essere abbondante, sana e il più possibile bilanciata.

Fare attività fisica. Inserire un po’ di attività fisica giornaliera nella propria routine è sempre un buon modo per mantenersi in forma e alleggerire la mente. La si può fare appena svegli, a metà giornata o prima di cena. Ciò che conta è stabilire un momento da dedicare a se stessi, scegliendo un’attività fisica che si abbia il piacere di svolgere e che, oltre a stanare, doni la giusta sferzata di energia.

Mangiare in modo regolare. Spesso chi segue degli orari diversi dagli altri tende a mangiare quando capita e ciò porta facilmente ad alimentarsi in modo sbagliato. È quindi molto importante stabilire degli orari nei quali mangiare e fare in modo di consumare almeno tre pasti principali al giorno e due spuntini. Ancor meglio se si riesce a mangiare più o meno sempre agli stessi orari o, in caso di turni, con orari che pur variando tra loro tendono a restare uguali tra loro nell’arco della settimana.

Bere tanta acqua. Anche idratarsi è ovviamente estremamente importante e lo è farlo con acqua naturale, evitando bibite zuccherate o altre bevande. Bere acqua aiuta a restare idratati e consente all’organismo di lavorare meglio. Allo stesso tempo aiuta a ridurre lo stimolo della fame, mantenendo sempre lucidi e attenti.

Andare a dormire sempre alla stessa ora. Una buona routine prevede che anche le ore di sonno siano prese in considerazione. È quindi importante pianificare le proprie giornate in modo da garantirsi di poter dormire le giuste ore e di farlo nel modo più performante possibile. Ovvero in un ambiente idoneo e rilassante e nel quale non si è disturbati.

Seguendo queste regole si potrà in qualche modo soddisfare le esigenze primarie e necessarie per poter vivere bene, mantenersi in forma e ottenere il successo. Cosa che sarà ancora più semplice se rientrate tra coloro che possono alzarsi presto ogni mattina.