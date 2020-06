Sharon Stone ha rischiato di morire e lo racconta oggi, prima del lancio della sua autobiografia. Colpa di un fulmine che l’ha stordita

Sharon Stone ha rischiato di morire e questa volta l’ictus che l’aveva colpita nel 2001 c’entra nulla. La celebre attrice hollywoodiana, amatissima anche in Italia, a 62 anni, ha deciso di raccontarsi in un’autobiografia, ‘The Beauty of Living Twice’. E prima della sua uscita ha raccontato uno degli episodi più drammatici dei quali è stata protagonista in negativo. Stava riempiendo il ferro con l’acqua, quando un fulmine ha colpito la casa e la scarica è arrivata nel pozzetto dell’acqua. Una scosso che l’ha letteralmente sollevata da terra, sbattendola contro il frigorifero.

Una botta che le ha fatto perdere conoscenza. Ma per fortuna in casa c’era anche la madre, Dorothy. L’ha schiaffeggiata sul vivo facendola riprendere, poi l’ha caricata in macchina e trasportata in ospedale dove è rimasta una decina di giorni. Ma non è stato l’unico incidente drammatico per Sharon. Da giovane era rimasta impigliata in un filo mentre andava a cavallo: “Mi sono tagliata vicinissimo alla giugulare e mi è rimasta la cicatrice sul collo”. Altro che ‘Basic Instinct’.