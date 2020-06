Sammy Hassan dopo Uomini e Donne ammette: “Avevo paura di …”

Sammy Hassan, recentemente intervistato dal magazine dedicato a Uomini e Donne, ha svelato un retroscena sullo scherzo fatto a Giovanna Abate al Trono Classico prima di dirle di sì.

Sammy Hassan, che piaccia o meno, è stato senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di quest’ultima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore, recentemente intervistato dalla rivista dedicata alla trasmissione di Maria De Filippi, si è lasciato andare a qualche confessione in merito al suo percorso con Giovanna Abate, percorso che è proseguito a gonfie vele visto che ora sono felicemente fidanzati.

Sammy però ha voluto rivelare un piccolo retroscena riguardante lo scherzo che ha tenuto alla tronista, quando dopo che lei gli aveva dichiarato il suo amore lui aveva risposto che non era interessato, facendole prendere un colpo.

“Quando sono uscito dallo studio avevo paura di ricevere qualcosa lanciato alle mie spalle!” ha rivelato Sammy Hassan sulla scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne, tra l’altro sui social sono apparsi più innamorati che mai. “Quando poi sono tornato da lei mi veniva da ridere, anche se una parte di me si sentiva tremendamente in colpa” ha raccontato l’ex corteggiatore.

“Il tutto è nato quando abbiamo finito la nostra ultima esterna. Subito dopo ho detto alla redazione che se mi avesse scelto, volevo farle uno scherzo che non si sarebbe dimenticata mai più” ha proseguito Hassan. “Mi sembra la giusta conclusione al nostro percorso: litigare per poi risolvere tutti con i nostri sorrisi” ha rivelato il fidanzato di Giovanna. “Lei è brava a fare queste cose, prima mi sbrana e poi mi sorride” ha concluso Sammy. “Sa riportare il giusto clima” ha aggiunto.

Sammy Hassan svela un retroscena sul giorno della scelta di Giovanna Abate: “Non riuscivo a dormire”

Sammy Hassan, tra una confessione e l’altra, ha anche rivelato cosa ha provato durante la notte prima della scelta al Trono Classico di Uomini e Donne. In quanto nonostante l’atteggiamento spavaldo adottato in studio, il fidanzato di Giovanna Abate non è riuscito a chiudere occhio, preoccupato di cose sarebbe successo l’indomani in studio.

“Dopo la scelta mi sono sentito felice, liberato da un grande peso” ha confidato Sammy, che pare prenderà parte alla prossima edizione di Temptation Island con Giovanna. “Quel giorno è stato intenso e ricco di emozioni, la sera prima non ero nemmeno riuscito a dormire!”

“Anche se dentro di me sapevo di essere io la scelta perché noi abbiamo fatto un percorso all’interno del percorso” ha proseguito Sammy su Giovanna Abate a Uomini e Donne. “L’interruzione del trono a causa dell’emergenza del coronavirus, poi, ci ha aiutato facendoci conoscere sotto ad un altro aspetto. Siamo riusciti a vivere anche i problemi legati alla quotidianità” ha rivelato l’ex corteggiatore.

“Non posso dare certezze sul nostro futuro, ma so che sto vivendo qualcosa di bellissimo” ha concluso l’ex corteggiatore e non possiamo che augurare il meglio a Sammy Hassan e Giovanna Abate.