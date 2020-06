GF Vip | Svelati 4 possibili concorrenti di Signorini: chi sono

GF Vip | Secondo alcune recenti indiscrezioni, sono trapelati in rete quattro possibili concorrenti per il cast della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini su canale 5.

Il GF Vip 5 farà il suo debutto sul piccolo schermo, salvo imprevisti, a partire dal mese di settembre. Per questo motivo Alfonso Signorini e il suo team stanno lavorando attivamente per formare il cast migliore che il pubblico del piccolo schermo possa mai desiderare per quest’edizione. Visto che in più di un’occasione il Direttore di Chi ha rivelato che sarà perfino meglio dei personaggi che hanno preso parte alla scorsa edizione del reality show di canale 5.

Stando a quanto rivelato da Bubino Blog, le promesse di Signorini sembrano essere delle solide realtà. In quanto ha annunciato ben 4 nomi di quelli che sembrerebbero essere i personaggi scelti per questa nuova edizione del programma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Serena Enardu e Pago ai ferri corti | Lei: “Vuole uscirne da vittima”

Dopo l’annuncio di Elisabetta Gregoraci nel cast, il portale rivela anche la presenza di Gabriel Garko, che non ha mai preso parte a nessun reality show prima d’ora (anche se questo ha confidato di aver rifiutato sia il GF che l’Isola dei Famosi), Flavia Vento, Patrizia De Blanck e infine, ma non per importanza, l’attore Massimiliano Morra.

Alfonso Signorini: il cast della quinta edizione del GF Vip inizia a prendere vita

Alfonso Signorini, qualora anche questi altri quattro nomi dovrebbero confermarsi ufficiali, avrebbe decisamente segnato il colpaccio. In quanto siamo sicuri che il pubblico da casa non si annoierebbe di certo a vedere le dinamiche scatenate da Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip.

Basti pensare soltanto che durante il corso della terza edizione, partecipò per un breve confronto con la Marchesa d’Aragona e in quei pochi istanti riuscì a regalare più di un sorriso ai telespettatori.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island | Clizia e Paolo Ciavarro “asfaltati” dagli autori

Il GF Vip 5 di Alfonso Signorini, tra l’altro i concorrenti della quarta edizione si sono rivista per una rimpatriata di recente, come anticipato, sembra promettere davvero bene. Unendo personaggi che non si sono mai visti all’interno di un reality show, definiti da Alfonso come “gli insospettabili”, è il caso di Elisabetta Gregoraci e Gabriel Garko, ma anche alcuni che hanno già preso parte ad alcuni programmi regalando non poche gioie agli amanti del trash televisivo.

Ovviamente non ci resta che attendere conferme ufficiali, anche se il portale che ha annunciato i quattro possibili concorrenti del Grande Fratello Vip aveva rivelato alcuni personaggi del cast della passata edizione che sono stati successivamente confermati da Signorini.