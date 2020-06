Faustino Asprilla | Il campione senza freni: “Ho fatto l’amore ovunque”

Faustino Asprilla rivela particolari bollenti della sua vita privata a Marcela Reyes, nota influencer, e i followers rimangono di stucco.

I campioni, talvolta, si fanno apprezzare anche per gesti fuori dal campo: alcuni, infatti, hanno scritto pagine sportive importanti anche grazie ad un comportamento particolare, oppure una scelta fatta in ambito culturale, sociale o semplicemente folkloristico. Ricordiamo, quindi, il selfie di Totti sotto la Curva Sud durante un derby, i particolari balletti dei calciatori durante le esultanze. Altri tipi di esultanze, più solenni, come le ultime nel ricordo del compianto George Floyd.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pamela Camassa incinta? | Filippo Bisciglia e una foto svelano la verità

Questo sottolinea che, non solo nel calcio, la differenza la fanno i comportamenti del singolo professionista che può eccellere per genio oppure per sregolatezza: chiedere a Mario Balotelli e Antonio Cassano. Restando in tema di pallone, un altro che con i suoi comportamenti – tutt’altro che convenzionali – ha costruito una reputazione particolare è il colombiano Faustino Asprilla. In molti lo ricordano per i suoi trascorsi a Parma.

L’ex calciatore Asprilla: “Me la sono goduta, ho avuto molte donne”

Ancor di più, però, viene menzionato quando si tratta di rispolverare imprese “goderecce”. Asprilla, infatti, è sempre stato un uomo passionale che ha vissuto la propria gioventù contornato da ragazze d’ogni tipo come lui stesso ha rivelato in più d’un occasione. È tornato a farlo al cospetto dell’influencer Marcela Reyes nel corso di una diretta Instagram.

La conversazione ha suscitato molto scalpore in quanto Asprilla non si è risparmiato nel riportare particolari piuttosto piccanti con la solita sagacia e ironia che l’ha sempre contraddistinto: la stessa che, evidentemente, gli ha permesso di avere una tale fama con le donne nel corso degli anni: “Me la sono sempre goduta moltissimo – spiega alla Reyes – sono stato con molte ragazze. Una addirittura anche durante il ritiro con la Colombia, prima della gara contro il Cile. La cosa non mi fece troppo bene, infatti riuscii a fare solo tre gol (ride n.d.r.). Pensa – confessa Asprilla alla nota influencer – che in camera ho un quadro con i 12 Apostoli e quando faccio l’amore applaudono anche loro (ride n.d.r)”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Razzismo | I Moretti spariscono dai supermercati svizzeri: i motivi

Allora la Reyes tenta di pungolare l’ex campione chiedendo le misure delle doti amatorie dell’ex attaccante. La sua risposta è perentoria: “Ti sembro uno che si mette a misurare? Lo fanno le persone insicure, io non ne ho bisogno. Certamente in quei momenti non sto con un metro in mano“, ha concluso l’ex Parma.

Una conversazione che resterà impressa nella mente degli appassionati di calcio e non solo. Sicuramente non sono mancati gli spunti per strappare qualche sorriso e pettegolezzo piccante. Asprilla sorprende ancora, in campo e fuori.

Visualizza questo post su Instagram @leidyrengifo1 @lindaluna14 Un post condiviso da Tino Asprilla (@eltinoasprilla) in data: 17 Gen 2020 alle ore 9:04 PST

SULLO STESSO ARGOMENTO: Clizia Incorvaia | Risponde al comunicato di Temptation Island