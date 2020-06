Elisabetta Gregoraci nel cast del GF Vip di Signorini: Briatore una furia

Elisabetta Gregoraci, secondo quanto rivelato da Tv Blog, è la prima concorrente del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. La reazione di Flavio Briatore, ex della conduttrice, non è tardata ad arrivare di fronte alla notizia che in poco tempo ha fatto il giro della rete.

Elisabetta Gregoraci, stando a quanto rivelato dal portale Tv Blog, sarebbe la prima concorrente ufficiale di Alfonso Signorini per la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Edizione che dovrebbe partire, salvo complicazioni, durante le prime settimane di settembre.

La presenza della conduttrice nella casa più spiata d’Italia, che non è ancora stata confermata dalla produzione del reality show di canale 5, né tanto meno dalla produzione di Signorini, sta già impazzando sul web, attirando su di sé numerose reazioni.

Non mi stupisce, quindi, l’interesse del popolo della rete nello scoprire, tra le tante reazioni lette in giro, cosa ne pensa Flavio Briatore, che non molto tempo fa ha commesso una gaffe sulla sua ex, dell’eventuale ingresso di Elisabetta nella casa più spiata d’Italia.

A rispondere a questa domanda ci ha pensato il portale Giornalettismo, che ha rivelato come ha reagito Briatore all’ingresso di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip. L’imprenditore, secondo quanto riportato dalla fonte, non avrebbe di certo fatto i salti di gioia.

Flavio Briatore: la sua reazione alla presunta partecipazione di Elisabetta Gregoraci al GF Vip

Flavio Briatore, come anticipato, non avrebbe reagito benissimo di fronte alla scelta della sua ex di prendere parte alla prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini, bocciando categoricamente la scelta professionale intrapresa.

“Secondo le nostre fonti, vicine all’imprenditore, non avrebbe reagito bene” rivela Giornalettismo sulla reazione di Briatore all’ingresso di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, tra l’altro sono stati rivelati altri 4 possibili nomi del cast. “Lui sarebbe assolutamente contrario a questa scelta di entrare nella casa”

Molto probabilmente Flavio Briatore è contrario ad Elisabetta al GF Vip perché la sua vita privata potrebbe essere esposta al grande pubblico con fin troppa facilità, visto che non esistono segreti che tengano per quanto riguarda la vita dei vip che scelgono di entrare nella casa più spiata d’Italia.