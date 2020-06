In che modo comunichi? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Scopri che tipo di comunicatrice sei in base al tuo segno zodiacale.

Comunicare è ciò che ci permette di interagire con gli altri e di capirci sia da un punto di vista verbale che gestuale. La comunicazione avviene infatti in modalità differenti che cambiano da persona a persona e che spesso vanno affinate e perfezionate in base al modo di essere delle persone coinvolte o delle circostanze in cui ci si trova. Ognuno di noi ha infatti un modo strettamente personale di comunicare e di comprendere gli altri e questo dipende per lo più dal modo di essere, dalle esperienze vissute e, in alcuni casi, anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi.

Oggi, quindi, dopo aver visto qual è la paura che paralizza ogni segno dello zodiaco e qual è l’uomo ideale per ogni segno zodiacale, scopriremo che tipo di comunicatore si cela dietro ogni segno dello zodiaco. Un aspetto per il quale è consigliabile controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più precisa del proprio modo di comunicare e di ciò che ci si può aspettare dagli altri.

Come comunichi? Scoprilo dal tuo segno zodiacale

Ariete – La comunicatrice spigliata

Se c’è una cosa che ti caratterizza è la sicurezza di te che ami ostentare con tutti. Ciò ti porta ad intraprendere conversazioni con chiunque ti capiti intorno e tutto senza il minimo problema. Un modo di fare che ti rende una comunicatrice spigliata ed in grado di intrattenere chi ha davanti. Allo stesso tempo, ovviamente, ti aspetti che anche gli altri siano ugualmente intenzionati a parlare con te e tendi a sorprenderti sempre quando ti trovi davanti a persone che mancano della tua stessa capacità espressiva. Per fortuna, la tua voglia di essere sempre al centro dell’attenzione fa passare il tutto in secondo piano, rendendoti felice di poter parlare di te e di guidare a tuo modo la conversazione.

Forse ogni tanto potresti provare a mettere in campo un po’ più di empatia. In questo modo sapresti mettere a proprio agio anche personalità più timide e meno avvezze ad

esprimersi di quanto non sei tu.

Toro – La comunicatrice rilassata

Il tuo modo di comunicare con gli altri è così pacato e gentile da risultare rilassante a chiunque entri in contatto con te. Ciò si rivela particolarmente utile perché fa si che gli altri siano sempre ben disposti nei tuoi confronti e sempre pronti ad ascoltare cosa hai da dire. Se a ciò si aggiunge il fatto che quando entri in contatto con la gente ami comunicare in modo preciso e diretto mettendo il più possibile a suo agio chi hai di fronte, è facile immaginare come le tue relazioni siano per lo più positive. Un particolare che fa di certo la differenza e al quale si aggiunge il fatto che chi ti parla finisce quasi sempre con il rilassarsi o ritrovarsi di buon umore e tutto grazie al tuo modo sereno di approcciare ogni tipo di discorso. Insomma, anche se ad un primo sguardo non si direbbe, hai un modo di comunicare davvero vincente. Forse meno d’impatto rispetto ad altri ma in grado di restare impresso in chi ti ascolta, al punto da essere spesso cercata anche solo per fare due chiacchiere.

Gemelli – La comunicatrice nata

Quando si parla di comunicazione tu sei senza alcun dubbio al primo posto in classifica. Sempre allegra, sai stare tra la gente e riesci a rallegrare tutti anche solo con la tua presenza. Sentirti parlare, poi, è per tutti piacevole. Sei infatti in grado di argomentare su qualsiasi cosa, mostrandoti a tuo modo curiosa e desiderosa di ascoltare cosa hanno da dirti gli altri. Il tuo modo di gestire i tempi è così perfetto da sembrare quasi studiato e tutto senza che tu te ne renda quasi conto. Avere a che fare con te è sempre un piacere per tutti, sia se si tratta di amicizie che di rapporti lavorativi. Quando decidi di dire la tua lo fai infatti con fermezza e decisione. Al contempo, però, sei anche in grado di far sentire gli altri parte del discorso, dando la giusta attenzione ad ogni minimo gesto. Di sicuro se spesso invidiata per questo tuo modo di essere così come al contempo sei anche cercata da chiunque abbia voglia di parlare con qualcuno che sappia come gestire la conversazione.

Cancro – La comunicatrice silenziosa

A dirla tutta non sei esattamente una persona che ama comunicare. In genere sai essere spigliata con le persone che conosci e con cui sei in confidenza ma fai un po’ di fatica ad inserirti tra perfetti sconosciuti. Se ci riesci è solitamente per parlare di te o di argomenti che ti affascinano mentre sai defilarti in modo piuttosto ovvio quando la discussione vira su qualcosa che non ti interessa. Questo aspetto a volte può creare delle incomprensioni, infastidendo chi sa di dover lottare per guadagnarsi la tua attenzione. Un punto sul quale dovresti iniziare a lavorare, specie in ambito lavorativo, dove la capacità di comunicare si rivela quasi sempre indispensabile al fine di riuscire e di progredire nella propria mansione.

Leone – La comunicatrice espansiva

Comunicare è per te un aspetto estremamente importante della vita. Ti piace farlo per parlare di te, per far sapere agli altri come ti senti in merito alle varie situazioni e per farti notare. Parlando con gli altri riesci a trasmettere il tuo modo di pensare e questo è un aspetto che ti affascina da sempre. Ciò fa di te una persona decisamente espansiva, sempre pronta ad attaccare bottone e a comunicare con chiunque ti capiti intorno. Certo, ogni tanto anche ascoltare potrebbe tornarti utile, portandoti a capire meglio chi hai di fronte e a raggiungere ancor meglio i tuoi obiettivi.

Solo così, infatti, potrai restare maggiormente impressa alle persone con le quali scegli di relazionarti, arrivando a raggiungere una maggior intimità, indispensabile per fare del tuo modo di comunicare un mezzo vincente ed in grado di darti tutto ciò che desideri.

Vergine – La comunicatrice superficiale

Parlare con gli altri è una cosa che alle volte ti fa piacere ma che in alcuni casi ti risulta davvero pesante. Ciò dipende in parte dall’umore del momento e da quanto ti interessa comunicare con chi hai di fronte. Se c’è una cosa che ti contraddistingue è infatti la mancanza di filtri in tal senso. Cosa che ti porta a far capire anche solo con uno sguardo quando non hai per niente voglia di parlare. D’altro canto ci sono dei momenti in cui invece comunicare con gli altri rappresenta una valvola di sfogo e quindi un momento piacevole. Quando ciò avviene ti piace soffermarti a parlare di argomenti superficiali, in modo da non dover entrare in argomenti che potrebbero rivelarsi più pesanti di quanto desideri. Insomma, tra i vari tipi di comunicatori sei sicuramente quella con cui scambiare quattro chiacchiere al bar o alla fermata dell’autobus e, quando sei al massimo della forma, quella in grado di riportare qualche novità interessante su amici in comune o su persone conosciute da poco. Una qualità che gli altri ti riconoscono e che spesso trovano interessante.

