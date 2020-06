Striscia La Notizia | Maria De Filippi si è rifatta? Il servizio

Striscia La Notizia | Maria De Filippi è ricorsa all’aiuto della chirurgia estetica? Il tg satirico di Antonio Ricci ha indagato, rivelando al pubblico di canale 5 tutta la verità sul “caso”.

Striscia La Notizia, da anni ormai, ha una rubrica in cui si occupa di svelare i segreti di bellezza dei personaggi del piccolo schermo ai suoi telespettatori. In molti, nel corso del tempo, si sono chiesti se anche Maria De Filippi, la regina di canale 5, fosse ricorsa all’aiuto del chirurgo per apparire meglio nei suoi programmi.

Il Tg satirico di Antonio Ricci, dove di recente la sua conduttrice Michelle Hunziker ha smentito di essere incinta, ha realizzato un intero servizio dove ha voluto svelare tutta la verità sui presunti ritocchini della conduttrice, utilizzando il loro infallibile scanner.

Qual è stato il responso? Maria De Filippi non si è rifatta.

Nessun ritocco estetico per Maria De Filippi: la verità di Striscia La Notizia

Maria De Filippi, stando da quanto rivelato da Striscia La Notizia nel servizio mandato in onda ieri sera, non avrebbe fatto uso della chirurgia estetica, ma si sarebbe semplicemente limitata a fare delle punture rivitalizzanti.

Tutto qui, la conduttrice di Uomini e Donne, che martedi ha mandato in onda l’ultima puntata di questa stagione, non è assolutamente ricorsa all’aiuto del chirurgo per apparire più giovane sul piccolo schermo come molti insinuavano.

Già qualche tempo fa la conduttrice, tra l’altro nelle scorse ore Emma Marrone ha rivelato come ha reagito quando ha scoperto che era uno dei nuovi giudici di X Factor, aveva smentito tale notizia, visto che in rete si mormorava che avesse ricorso all’aiuto del chirurgo per apparire più giovane ma così non è.

Striscia La Notizia ha fatto chiarezza sulla questione e il pubblico del piccolo schermo ora potrà finalmente dormire sogni tranquilli, realizzando che la propria beniamina non è ricorsa all’aiuto della chirurgia ma porta divinamente i suoi anni. Probabilmente è merito dello stile sano di vita che conduce.