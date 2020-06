Sgarbi dice di no alla mascherina | Seduta sospesa VIDEO

Il gesto di Vittorio Sgarbi ha portato alla sospensione della seduta alla Camera.

Una seduta alla Camera per la Commissione istruzione e cultura alla quale ha preso parte anche Vittorio Sgarbi è stata sospesa per la decisione di quest’ultimo. Durante l’intervento, infatti, Sgarbi ha dichiarato di non voler indossare la mascherina, definendo la cosa come un ricatto.

Come riportato da Huffingtonpost, Sgarbi si sarebbe infatti rivolto ad Agostino Miozzo chiedendogli l’utilità della mascherina ora che il virus è, a suo dire, praticamente scomparso. Per lui, infatti indossare ancora la mascherina è esagerato specie se si pensa di farlo all’interno di una classe scolastica.