Scopri qual è la paura che paralizza ogni segno dello zodiaco e cosa dovrebbe fare per superarla.

Ognuno di noi ha delle paure più meno forti davanti alle quali tende a paralizzarsi. Situazioni in cui la paura tende a prendere il sopravvento, svuotando la mente e gettando in un baratro dal quale sembra difficile riemergere. Per alcuni si tratta di paure come quella di restare da soli, per altri si tratta del terrore di fallire. In ogni caso si tratta di situazioni che andrebbero riconosciute e affrontate. Perché solo guardando in faccia le proprie paure e scegliendo coscientemente di prenderle di petto, si potrà arrivare a risolvere e a sentirti più forti e sicuri di se. Avere paura è infatti qualcosa di istintivo e di normale, della quale non ci si deve vergognare.

Ciò che conta è rendersene conto e lottare per superarla giorno dopo giorno. E visto che le paure nascono dal modo di essere, dalle esperienze vissute ma anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto qual è l’uomo ideale per ogni donna dello zodiaco e qual è il sogno da realizzare a Giugno per ogni segno zodiacale, analizzeremo insieme la paura che paralizza in base al proprio segno zodiacale. Trattandosi di qualcosa che ha a che fare con il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara dei propri demoni da combattere e di come muoversi per riuscirci nel migliore dei modi.

La paura che paralizza i segni dello zodiaco

Ariete – La paura di fallire

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone sicure di se e sempre intente a raggiungere un obiettivo più o meno importante. Per loro la vita è azione costante e questo significa che per sentirsi bene devono sapere di star sempre facendo qualcosa in grado di condurli verso un traguardo. Questo modo di pensare li porta a puntare sempre avanti e a mirare verso qualcosa. Un modo costruttivo di pensare ma che spesso si scontra con la paura di fallire. Per quanto amino mostrarsi sicuri di se, infatti, i nativi del segno tendono a pensare di valere solo in base ai loro successi. E quando questi non arrivano la reazione è sempre negativa. Davanti all’idea di un fallimento, per quanto piccolo esso sia, tendono infatti ad andare nel panico e a non saper più come reagire. Riuscire a vedersi per ciò che sono e comprendere il proprio valore intrinseco e del tutto scollegato dai risultati che possono ottenere da ciò che fanno, è la loro personale via d’uscita per superare la paura di fallire.

Un percorso non certo facile e per il quale è necessario scavare nel profondo. Il risultato finale, però, sarà così positivo da valere ogni sforzo. Perché a questo punto saranno davvero liberi ed in grado di godere a pieno di ogni prova alla quale sceglieranno di affrontare. Prova per la quale non si godranno solo l’eventuale esito positivo ma, come giusto che sia, tutto il percorso.

Toro – La paura dei cambiamenti

I nativi del Toro sono persone curiose e dall’animo sempre in fermento. Allo stesso tempo sono anche persone estremamente legate alle proprie routine che per loro rappresentano un punto stabile al quale affidarsi per rinfrancarsi dalle difficoltà della vita. Sebbene da un lato siano attratti dall’idea di migliorare la loro vita intraprendendo strade nuove, sono spesso bloccati dalla paura dei cambiamenti. La sola idea di dover modificare le loro abitudini più radicate e sopratutto quelle in grado di farli sentire bene con se stessi, finisce quasi sempre con il paralizzarli al punto da impedir loro di prendere le decisioni più appropriate. Questo fa si che davanti a delle opportunità in grado di cambiare in meglio la loro vita, si trovino a scegliere di fermarsi, trovando scuse per non andare avanti e tutto per una paura che il più delle volte è immotivata. Anche se non se ne rendono conto, infatti, i nativi del segno sono persone molto più forti di quanto pensano.

E ciò li rende perfettamente adatti ad accettare i cambiamenti e a farli propri al fine di andare avanti e di migliorare la propria vita. Basterebbe quindi farsi forza nel momento di paura ed iniziare a mettersi in gioco volta per volta. In questo modo, oltre a sondare il terreno si renderebbero conto di come anche cambiare, a volte, può essere una scelta divertente. E in alcuni casi, quella davvero in grado di cambiare in meglio la loro vita. Anche se ci saranno delle abitudini da cambiare.

Gemelli – La paura di restare soli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono dei veri e propri animali sociali. Ciò fa di loro persone sempre pronte a gettarsi nella mischia, a fare nuove amicizie e ad intraprendere avventure sempre nuove. Ciò che più li spaventa è la possibilità di restare da soli e di non aver modo di fare nuove conoscenze. Poter parlare con gli altri, confrontarsi o, più semplicemente, distrarsi facendo cose nuove è infatti ciò che gli impedisce di concentrarsi sui problemi di tutti i giorni e che, al contempo, gli dona la giusta dose di buon umore. La paura di perdere questa boccata d’aria fresca rappresenta per loro un grosso limite. Perché spesso, pur di non correre il rischio, finiscono con l’accettare situazioni che non gli piacciono, circondandosi anche di persone delle quali farebbero volentieri a meno.

Tutti aspetti che potrebbero evitarsi semplicemente scoprendo che stare da soli, di tanto in tanto, può essere persino piacevole e che sono davvero in grado di affrontare dei momenti in cui vivere soli con se stessi perché perfettamente in grado di bastare a se stessi. Una consapevolezza che li aiuterebbe a sentirsi liberi e ad affrontare la vita con maggior leggerezza, iniziando a dire di si solo a ciò che gli piace davvero.

Cancro – La paura di perdere le persone che amano

I nativi del Cancro sono persone estremamente emotive e molto legate alle persone alle quali tengono. Per questo motivo una paura in grado di togliergli il sonno è quella di perdere le persone che amano. Il loro concetto di perdita, però, non è legato solo alla fine della vita terrena ma anche alla possibilità di un allontanamento da parte di coloro che amano. Cosa che per loro equivarrebbe al vivere un vero e proprio lutto. Si tratta di una paura molto profonda che faticano a riconoscere e che non sanno gestire. Per questo motivo, spesso, finiscono con l’interpretare in modo errato ed esagerato le reazioni degli altri, temendo di essere di troppo o di non essere amati abbastanza. Pensieri che, ovviamente, li portano ad agire quasi sempre in modo impulsivo e sbagliato.

La verità è che anche se non se ne rendono conto, gli basterebbe davvero poco per farsi amare quel tanto che basta a non dover temere di perdere gli altri. Per riuscirci, però, dovrebbero mettere via la loro paura che spesso è, per assurdo, il loro unico e vero ostacolo. Per farcela, è necessario che imparino a lavorare su se stessi e che diventino più sinceri. Esprimendo a parole ciò che provano possono infatti essere compresi più facilmente ed evitare quei fraintendimenti che spesso li portano ad arrivare a concretizzare esattamente ciò che più temevano.

Leone – La paura di passare inosservati

I nati sotto il segno del Leone sono famosi per il loro bisogno di attenzioni. In pochi, però, sono consapevoli del fatto che questo bisogno nasce dalla paura di passare del tutto inosservati e dall’essere quindi dimenticati. Questo fa si che a volte i loro modi diventino estremi, troppo invasivi e mal visti da chi li circonda. Per fortuna basta davvero poco per ridimensionare la loro paura, perché comportandosi con più empatia ed essendo semplicemente se stessi possono farsi notare molto più di quanto non facciano sforzandosi tanto. Per non passare inosservati, infatti, basta loro creare più rapporti affettivi in modo da imprimersi nel cuore degli altri piuttosto che nei loro occhi.

Ciò li aiuterebbe ad essere al centro dell’attenzione altrui, seppur in modo diverso. Un modo che potrebbero trovare addirittura migliore da quelli sperimentati fino ad oggi. Si tratta per loro di un vero salto nel vuoto. Un salto che potrebbe cambiare in meglio la loro vita, facendoli sentire finalmente se stessi e senza il pensiero costante di dover mostrare o, ancor peggio, dimostrare qualcosa.

Vergine – La paura di non essere accettati

I nativi della Vergine sono in costante conflitto con se stessi. Ciò si riflette molto nel rapporto che hanno con gli altri e che tante volte li porta a mostrarsi in modo più duro di quanto non sono nel profondo. La paura di essere feriti o di fare una brutta impressione, li spinge infatti a tirar fuori una corazza non richiesta e che il più delle volte è in grado di creare delle distanze piuttosto che il contrario. Per riuscire a risolvere questo problema, i nativi del segno dovrebbero, prima di tutto, imparare ad accettare se stessi e solo dopo pretendere che anche gli altri lo facciano.

Comprendere che non si può piacere a tutti e che non si deve perdere la ragione al solo scopo di riuscirci sarebbe già un grande passo in avanti. Un passo in grado di potarli ad essere più facilmente se stessi e a comportarsi con gli altri in modo più appropriato e più incline al loro modo di essere. Un’esperienza che scoprirebbero più positiva che mai.

