Coppia | filmarsi mentre si fa l’amore: buona o cattiva idea?

Vi sta attirando l’idea di filmarvi mentre fate l’amore? Potrebbe essere divertente oppure eccitante ma anche rischioso!

Chi non ha mai voluto immortalare le proprie prestazioni usando una videocamera? L’idea sembra attraente e molte coppie hanno già provato l’ebrezza. Tuttavia, girare o scattare una foto in posizioni compromettenti è anche estremamente rischioso. Quindi ecco alcune considerazioni per aiutarti a decidere se farlo e in caso i consigli per farlo in sicurezza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coppia | Lo studio che spiega perché ci piace inviare sexting



Immortalare l’intimità di coppia: istruzioni per farlo nel modo giusto

Il tuo lui ti ha proposto di filmarvi mentre fate l’amore e l’idea ti alletta molto ma hai anche paura che questo video finisca chissà come nelle mani sbagliate. Inoltre hai il terrore che rivedendovi non otterrete il risultato sperato e che sembriate tutto fuorchè sexy ed aitanti, un’immagine che potrebbe compromettere per sempre il futuro delle vostre performance. Per fortuna per tutto esistono delle istruzioni che facilitano il compito e garantiscono un risultato discreto.

Prima di filmare la vostra intimità di coppia assicuratevi di:

1.Scegliere il partner giusto

Acconsentire a filmare le vostre prodezze a letto dopo un primo appuntamento non è esattamente un’ottima idea. Anche se l’incontro è andato bene e questo ragazzo è davvero affascinante, non fidarti così in fretta. Cosa farà con il video o le fotografie scattate durante la vostra seratina post alcolica? E se lo caricasse in rete? Se lo mostrasse ai suoi amici? E’ impossibile saperlo, quindi è probabilmente meglio astenersi dal farlo. È consigliabile trovare la persona giusta per realizzare questo tipo di fantasia, a meno che tu non sia infastidito dalla distribuzione inconsapevole di questo contenuto privato. E anche quando al tuo fianco c’è l’uomo dei tuoi sogni, cosa accadrebbe se vi lasciaste? se finisse male queste registrazioni potrebbero essere usate contro di te. In alternativa potreste pensare di farlo indossando una maschera che impedisca di riconoscervi.

2. Volerlo davvero

Chi non ha conosciuto un partner un pò troppo intraprendente, desideroso di nuove scoperte ed esperienze insolite? Se l’altra metà vuole filmarsi mentre fate l’amore, questa potrebbe essere un’idea da considerare. Tuttavia, se non ti convince la cosa e l’idea non ti fa sentire a tuo agio dovresti rifiutare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: 3 buoni motivi per per bendarci gli occhi a letto

3. Trovare la posizione giusta

Il punto in cui posizionare la videocamera che vi riprenderà mentre fate l’amore è importantissimo al fine di ottenere un rendering eccitante. Quindi assicuratevi di scoprire il vostro profilo migliore e quale sarà la resa migliore sul piccolo schermo. Evitate posizioni eccessivamente esplicite, in cui tutto è esposto in modo volgare. Ricorda: il vedo non vedo è molto più erotico e sensuale del mostrare, soprattutto se è la tua prima volta.

4. Essere pronti al ​​peggio

Anche se ti sei preparato e hai scelto il luogo perfetto, piacevole comodo ed estetico, ricorda di non essere un professionista. Non è facile realizzare filmati, potresti restare deluso la prima volta che lo rivedi e potresti sentire di non aver fatto un capolavoro, il che sarà del tutto normale. Inoltre, probabilmente i professionisti usano un’attrezzatura adeguata!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Danza di coppia: il modo per ritrovare la passione-VIDEO

5. Questo video si distruggerà da solo …

Una volta visti e rivisti i filmati, non è necessario conservarli. Sarebbe un peccato temere per la diffusione di queste immagini in futuro. E poi, come accennato in precedenza, se le cose tra voi dovessero andare male, chissà cosa potrebbe fare il tuo ex con questo prezioso bottino! Vale la pena correre rischi eccessivi per una fantasia leggermente audace?

Scopri tutti i nostri articoli nella sezione Coppia e rendi migliore la tu relazione con il tuo partner.