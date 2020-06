L’uomo ideale per ogni donna dello zodiaco

Scopri qual è il tuo (vero) uomo ideale in base al tuo segno zodiacale.

Quando si sogna il grande amore, ognuna di noi ha in mente un ideale di uomo. Per alcune si tratta di un insieme di caratteristiche fisiche che si desidera trovare nel proprio compagno, per altre si tratta più di carattere o di modi di fare. La verità è che raramente ciò che si sogna corrisponde alla persona della quale ci si innamora.

Questo dipende da diversi fattori. Primo tra tutti l’amore che come tutti sappiamo è un sentimento difficile da controllare e che ha delle regole tutte sue. Esistono poi altri fattori che entrano in gioco e che fanno si che ci si trovi a reputare attraente qualcuno davvero lontano dal proprio ideale. Per questo motivo, ogni tanto può essere utile cogliere la cosa sotto altre prospettive, in grado di mostrare altri aspetti che solitamente si tende a non prendere in considerazione ma che possono rivelarsi quelli giusti.

Oggi, quindi, dopo aver visto qual è il sogno da realizzare nel mese di Giugno in base al tuo segno zodiacale e a che ora è meglio andare a dormire in base al proprio segno zodiacale, scopriremo qual è l’uomo davvero ideale per ogni donna dello zodiaco. Quello, cioè, del quale si è pronte ad innamorarsi. Un aspetto che riguardando i sentimenti coinvolge anche l’ascendente. Motivo per cui è consigliabile considerare anche questo aspetto in modo da avere una visione più completa della cosa.

L’uomo davvero ideale in base al tuo segno zodiacale

Ariete – L’uomo alfa ma non troppo

Per quanto tu sia sempre alla ricerca di uomini in grado di accontentarti e che ti facciano sentire coccolata e vezzeggiata come una regina, il tuo uomo ideale è ben diverso da quel che immagini. Per poter vivere una storia in grado di durare a lungo e che superi quindi il periodo della semplice infatuazione, hai infatti bisogno di qualcuno che sappia tenerti testa e che risulti sempre interessante. Solo così, potrai sentirti davvero entusiasta della persona che hai al tuo fianco. Il tuo uomo ideale è quindi l’uomo alfa. Uno però che non lo sia al 100% e che sappia offrirti anche degli spazi tutti tuoi nei quali riservarti coccole e attenzioni come tuo desiderio.

Allo stesso tempo si tratterà di un uomo che desidererà anche le sue attenzioni e che non si farà problemi a chiederlo. Forse discuterete tanto ma ciò terrà in vita l’amore, rendendoti la donna più innamorata che mai.

Toro – L’uomo che ci sa fare

Per te che sei una persona romantica ma al contempo dinamica, il vero uomo ideale esula prototipi estetici o caratteriali già esistenti. Ciò che conta davvero è che il tuo lui sia in grado di rubarti il cuore e che abbia dei modi di fare in grado di sorprenderti ogni giorno, facendoti sentire anche speciale. Si parla di un uomo che sa quello che vuole e che sa gestirsi autonomamente, dandoti la certezza di avere una persona solida sulla quale contare. Allo stesso tempo si tratta di una persona romantica e in grado di farti sentire speciale ogni giorno della tua vita. Com’è facile intuire non è una persona qualsiasi e per trovarlo ci vorrà sicuramente del tempo. Quel che è certo è che una volta incrociato, riconoscerlo sarà facile e ancor più facile sarà innamorarsene e capire che è proprio l’uomo con cui dividere la tua vita.

Gemelli – L’uomo divertente

Trovare le persone giuste delle quali circondarti è da sempre una delle cose che ti riesce più difficile. E la cosa si complica ovviamente quando ti trovi a confrontarti con l’amore. Sebbene tu sia una persona che si invaghisce facilmente, fai una certa fatica a restare innamorata a lungo della stessa persona e ciò avviene in particolar modo perché hai bisogno di stimoli costanti e sempre diversi. Refrattaria a tutto ciò che noia, tra le tue più grandi paure c’è quella di legarti a qualcuno che con il tempo finirebbe con il diventare monotono. Un aspetto che renderebbe l’amore come una cosa scontata e priva di emozioni. E, abituata come sei ad emozionarti, hai bisogno di qualcuno che sappia evitarti tutto questo. Il tuo uomo ideale è quindi una persona brillante, sempre in grado di divertirti e, sopratutto, di sorprenderti con tante cose nuove da fare. Qualcuno con cui crescere insieme, che sappia esserti amico ma che sia al contempo così originale da agire in modi che non riesci a prevedere, neppure conoscendolo meglio di chiunque altro.

Cancro – L’uomo empatico

Sebbene nella tua visione delle cose, l’uomo giusto per te sia quello in grado di farti sentire sempre una principessa, la verità è che hai bisogno prima di tutto di qualcuno che sappia capirti al punto da prevedere ogni tuo pensiero. La difficoltà con la quale comunichi i tuoi stati d’animo ti rende infatti una persona con la quale è spesso difficile trattare. Per questo motivo, l’uomo ideale è uno che sappia prendersi cura di te ma che al contempo sappia ascoltarti e capirti, cogliendo ciò che sei nel profondo. In questo modo avrai la certezza di non andare incontro ad inutili fraintendimenti e di poter essere capita anche solo con uno sguardo. Una cosa della quale hai davvero bisogno, specie quando non sei al meglio e ti senti giù di morale e pertanto più vulnerabile. Sapere di avere un compagno sul quale contare e che sia sempre e comunque dalla tua parte senza per questo annullarsi, è ciò di cui hai più bisogno per una relazione felice.

Leone – L’uomo ambizioso ma che non lo sia più di te

Per poterti sentire attratta da un uomo hai bisogno che questi abbia una personalità complessa ed in grado di affascinarti e sorprenderti. Tra le caratteristiche che più ammiri c’è sicuramente l’ambizione, indispensabile per farti considerare un uomo come quello giusto. Sapere che il tuo lui ha grandi progetti per il futuro e che non è tipo da accontentarsi è infatti un aspetto per te quasi fondamentale. Va però considerato che anche tu sei una persona ambiziosa e che a differenza di tante altre, non sei disposta a metterti da parte per qualcuno, neppure per la persona che ami. Per questo motivo, l’uomo giusto per te è colui che pur essendo ambizioso sa sempre avere uno sguardo per te.

Uno sguardo in grado di farlo arretrare quando si rende conto che è il tuo momento. Essere la sua priorità è infatti qualcosa che nel tuo cuore è ancor più importante di qualsiasi possibile ambizione.

Vergine – L’uomo passionale

Sebbene tu sia solitamente concentrata nel cercare un uomo posato ed in grado di offrirti una certa solidità per il futuro, ciò di cui hai davvero bisogno e la passione. Il tuo cuore sarà pertanto pronto a battere più forte solo davanti ad un uomo passionale, carico di ideali e con tanta voglia di fare. Qualcuno in grado di darti la spinta per esplorare mondi che da sola non ti sogneresti neppure di approcciare e che sappia al contempo darti la giusta carica e l’amore che desideri all’interno di un rapporto. Si tratta di un uomo da conoscere a fondo, poco per volta. Un uomo che una volta incontrato saprà farti cambiare idea su tante cose, offrendoti una prospettiva di vita forse diversa da quella che avevi immaginato ma di sicuro più bella e carica di positività e momenti piacevoli da vivere insieme.

