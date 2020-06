Uomini e Donne | Giulia Salemi al Trono Classico? Lei fa chiarezza

Uomini e Donne | Giulia Salemi sarà uno dei nuovi protagonisti del Trono Classico a settembre? L’ex fidanzata di Francesco Monte ha fatto chiarezza in merito alla sua presunta partecipazione al dating show di Maria De Filippi su canale 5.

Negli scorsi giorni non si fa altro che parlare di una possibile partecipazione di Giulia Salemi a Uomini e Donne. La notizia che la vedrebbe prendere parte al Trono Classico, tra l’altro, giro da oltre un anno, ma pare che per un motivo o per un altro la bella influencer non riesca mai a prendere parte al programma.

Intervistata da Nuovo Tv, l’ex fidanzata di Francesco Monte ha deciso di fare chiarezza sull’argomento, rivelando quindi se prendere parte o meno alla prossima stagione televisiva del programma di Maria De Filippi.

“Onestamente al momento non è tra le mie priorità prendere parte al programma” ha svelato l’ex di Francesco Monte, che di recente ha rivelato che avrebbe tanto da dire su di lui. “Il mio sogno sarebbe quello di tornare in tv nelle vesti di conduttrice” ha concluso la modella.

Giulia Salemi ha smentito la sua partecipazione a Uomini e Donne, anche se non molto tempo fa la sua presenza al programma sembrava quasi essere certa.

Giulia Salemi rompe il silenzio su Uomini e Donne e si sbilancia sul suo uomo ideale: “Deve farmi ridere”

Giulia Salemi, oltre a smentire la sua partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, si è anche lasciata andare in merito a come dovrebbe essere il suo uomo ideale.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, come al solito, ha le idee ben chiare e sa bene come dovrebbe essere l’uomo che vorrebbe al suo fianco.

“L’uomo che voglio al mio fianco essere in grado di farmi ridere” ha rivelato Giulia Salemi sul suo uomo ideale. “Ma deve anche sapermi comprendere e capire” ha aggiunto.

“Vorrei quel tipo di relazione che quando al mattino sei sveglia sei già felice” ha ammesso Giulia, che di recente ha confidato di essere stata vittima di bullismo. “L’importante è che sia un uomo con cui stia bene in fin dei conti” ha concluso.

Giulia Salemi, intanto, ha finalmente debuttato come scrittrice, pubblicando il suo primo libro Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato.