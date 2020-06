Stefano Sala di nuovo papà | È nato Damian dalla modella Dasha

Stefano Sala, ex concorrente del Gf Vip, è diventato di nuovo papà. La fidanzata Dasha Dereviankina il 5 giugno ha infatti dato alla luce il piccolo Damian.

A dare l’annuncio è stato proprio l’ex concorrente del Gf Vip sul suo profilo Instagram dove ha ricevuto una marea di auguri da parte di colleghi e altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Il modello ha già una figlia, Sofia di sei anni, avuta dalla sua ex compagna Dayane Mello. Mentre per la modella ucraina si tratta del primo figlio.

Dasha dà alla luce Damien e Stefano Sala è papà bis

Stefano Sala è diventato di nuovo papà. La modella ucraina Dasha Kina sposata in gran segreto, quasi un anno fa il giorno di ferragosto, ha dato alla luce il piccolo Damian.

Una notizia che aveva lasciato tutti senza parole all’epoca perché la coppia si era anche lasciata in seguito alla partecipazione di Stefano al Grande Fratello Vip.

All’interno della casa, infatti, il modello si era avvicinato molto a Benedetta Mazza tanto che si vociferava che i due stessero insieme.

Ma evidentemente l’amore fra i due modelli ha trionfato su ogni cosa e dopo il matrimonio è arrivato anche un splendido bambino.

Dasha ha partorito all’Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona ed Uniti un paesino nella provincia di Como dove si è trasferita per amore di Stefano.

Il modello, infatti, vive lì per stare vicino anche alla sua Bubi, la piccola Sofia avuta appunto dall’ex compagna Dayane Mello.

La coppia aveva annunciato l’arrivo della cicogna con un post su Instagram a febbraio. Sala aveva pubblicato una foto insieme alla moglie, già visibilmente in attesa, con su scritto “A quanto pare tra non molto arriverà una ‘new entry’ in famiglia… Non vediamo l’ora!!!”

E negli ultimi giorni l’annuncio della nascita. Nel post su Instagram, il modello scherzando scrive “È stata dura ma tranquilli!! Sto bene!!!! Benvenuto piccolo Damian ti amiamo giá alla follia! Ringraziamo di cuore tutti voi per i bellissimi messaggi!! Ma in particolare i dottori, ostetriche e infermieri che son stati super gentili, simpaticissimi e professionalissimi siete i miei eroi”. E poi un riferimento alla moglie con scritto “the best warrior. I love you soooo much”.

Al post sono seguiti una marea di auguri da parte di tanti personaggi vip e non. Dai colleghi ex Gf Vip come Andrea Mainardi e Enrico Silvestrin che avevano partecipato a quell’edizione con lui, ad Alex Belli, Marco Fantini, Nek, Carlotta Maggiorana, Antonella Mosetti, Giulia Salemi, Eva Henger, Beatrice Valli, e tanti altri.