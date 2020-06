Royal Family | I primi 99 anni del Principe Filippo: la foto a Windsor

Il 99° compleanno del Principe Filippo non potrà essere celebrato in pompa magna e, probabilmente, al marito della Regina Elisabetta II sta benissimo così.

Uomo deciso, dalla brillante intelligenza, dalla grande forza di volontà e dalla forma fisica impeccabile, il Principe Filippo da giovane fu considerato uno degli uomini più affascinanti d’Europa e forse, proprio per questo, rubò il cuore della Principessa Elisabetta.

A causa dell’età ormai avanzata, il Duca di Edimburgo decise di ritirarsi a vita privata a partire dal 2017, rinunciando a tutti gli impegni pubblici impliciti nella sua carica.

Voci di corridoio sostengono che la dimensione privata si stata un vero toccasana per il Principe, che ha sempre dimostrato di essere un uomo molto pratico e attivo, poco tollerante nei confronti degli infiniti impegni formali a cui i membri della famiglia reali sono costretti a prendere parte.

A dimostrare che il Duca di Edimburgo se la passa benissimo, e finalmente si è goduto una bella “luna di miele” con la sua Lilibeth, è arrivata la fotografia di compleanno con cui tradizionalmente i reali britannici salutano i propri sudditi.

Scattata nel giardino di Windsor, la foto ritrae un uomo e una donna sorridenti, le cui età sommate arrivano quasi a duecento anni ma che non hanno perso un briciolo del loro spirito: il Duca di Edimburgo e la sua Lilibeth.

Il 99° compleanno del Principe Filippo: finalmente un po’ di pace

In una celeberrima dichiarazione, il Principe Filippo affermò di essere lo “scopritore di targhe più esperto del mondo”: con la sua solita, tagliente ironia, il marito di Elisabetta sottolineava quanto la sua attività pubblica fosse piuttosto monotona e ripetitiva, estremamente semplice e spesso noiosa, se paragonata all’attività militare a cui il Duca si era dedicato anima e corpo nella prima parte della propria vita.

Nonostante questo, nel corso dei 73 anni di matrimonio trascorsi al fianco di Elisabetta, Filippo non è mani venuto meno ai propri doveri di consorte reale ed è sempre stato una presenza costante e (nella maggior parte dei casi affidabile) al fianco di sua Maestà.

Tra i molti meriti del Principe Filippo quello di aver traghettato la monarchia britannica nell’era moderna: appassionatissimo di nuove tecnologie e nuovi mezzi di comunicazione, Filippo decise di trasmettere in TV l‘incoronazione di Elisabetta e convinse in seguito sua moglie ad adoperare il mezzo televisivo per costruire un contatto diretto con i suoi sudditi.

Non ci si potrebbe stupire se si scoprisse che fu proprio lui a convincere la Regina a sbarcare sui social insieme a tutta la famiglia reale e che sia perfettamente a proprio agio durante le chiamate su Zoom che hanno permesso alla famiglia reale di mantenersi in contatto durante i giorni della quarantena.

Attualmente Filippo ed Elisabetta si trovano in isolamento a Windsor: hanno lasciato Buckingham Palace mesi fa e si sono ritirati nella storica residenza di famiglia, più piccola e più gestibile con poco personale. I due hanno scelto di posare per la loro foto di coppia nel giardino del palazzo, in una bella giornata di sole.

Il Principe indossa il suo ormai storico doppio petto blu e la regina il suo intramontabile filo di perle. Entrambi sorridono e, probabilmente, gongolano all’idea di non doversi sobbarcare il peso dei festeggiamenti ufficiali e di poter risolvere tutto con qualche videochiamata a figli, nipoti e bisnipoti.

Tra l’altro, la foto in cui Filippo appare sorridente e tranquillo al fianco di Elisabetta è la prima da quando sono circolate le voci della morte del Principe Filippo a causa del Coronavirus. All’epoca gli addetti stampa della Famiglia Reale fecero sapere che il Duca di Edimburgo stava benissimo e che mandava i suoi saluti, ma gli irriducibili complottisti si convinsero che fosse tutta una tattica per celare agli occhi della stampa e dell’opinione pubblica la dipartita del Principe.

Filippo non si degnò né di rispondere in prima persona né di farsi vedere in pubblico. Il novantanovesimo compleanno, però, è l’occasione giusta per far vedere al mondo che sì, la Regina Elisabetta sarà immortale, ma c’è qualcuno che da 73 anni veglia su di lei e che, probabilmente, ha fatto lo stesso patto con il diavolo.