Ricetta vegetariana | uova con la scamorza -VIDEO

Le uova con la scamorza, una ricetta vegetariana gustosa e semplice da preparare. Un piatto ottimo da preparare all’ultimo momento.

Se siete alla ricerca di una ricetta veloce, economica e che conquisti il palato di tutta la famiglia, le uova con la scamorza è il piatto per voi. Perfetto per i vegetariani, può essere anche una soluzione veloce ed appetitosa per preparare un pranzo dell’ultimo momento.

Scopriamo come preparare le uova con la scamorza passo dopo passo. Se ami la cucina vegetariana scopri come preparare il polpettone alle verdure la ricetta vegetariana che fa bene a tutti.

Come preparare le uova con la scamorza | il video tutorial

Per preparare le uova con la scamorza, avrete bisogno di:

4 uova

300 grammi di scamorza

50 grammi di burro

sale quanto basta

pepe quanto basta

Per prima cosa si metterà una noce di burro in una casseruola e si farà fondere. Nel frattempo si dovrà tagliare a fette la scamorza. Quando il burro sarà completamente fuso, si adageranno su tutto il fondo della casseruola le fette di scamorza.

La scamorza si lascerà fondere e nel frattempo in una ciotola di vetro si potranno sbattere le uova che andranno versate nella casseruola, sopra la scamorza, quando essa sarà quasi completamente fusa. Una volta versate le uova si metterà il coperchio e si lascerà cuocere per un minuto circa e poi si condirà con sale e pepe nero.

Quando la parte liquida delle uova sarà completamente cotta, la frittata potrà essere sformata in un piatto da portata. La scamorza durante la cottura sarà diventata croccante e si sposerà perfettamente con la morbidezza delle uova.

Un piatto davvero appetitoso e semplice da preparare che piacerà anche ai bambini. Se ami la frittata, scopri la ricetta della Frittata alla greca con feta, olive e pomodorini.