Schiarire i capelli in modo naturale a casa | Scopri come farlo

I capelli si possono schiarire a casa facilmente, utilizzando ingredienti naturali che proteggono la chioma senza danneggiarla.Scopriamo come.

Tantissime donne amano i capelli più chiari, perchè donano luce e ravvivano il colore, non solo il viso appare più raggiante. Non tutte le chiome si possono schiarire, i capelli biondi o castano chiaro,si. La schiaritura dei capelli si può fare a casa con rimedi naturali ma solo su una base chiara o castano chiara.

Infatti quanto più sono chiari i capelli, più la schiaritura sarà perfetta e garantita, poi utilizzando prodotti naturali e senza ammoniaca non si stresserà il cuoio capelluto.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio per schiarire i capelli a casa facilmente e senza alcuna difficoltà, utilizzando solo prodotti naturali.

Schiarire capelli: rimedi naturali

I capelli chiari si possono schiarire in modo naturale anche senza ricorrere all’hair-stylist. Ci sono degli ingredienti naturali come camomilla, miele e zenzero, che possono schiarire alcune ciocche o tutta la chioma in modo naturale. Chiedete sempre parare al vostro parrucchiere perchè non tutti i rimedi sono adatti a tutti i capelli. I nostri rimedi naturali sono consigliati su capelli naturali e non tinti. Ecco alcuni rimedi naturali da fare a casa.

1- Camomilla: un ingredienti jolly,, utile in cucina e per la cura e la bellezza dei capelli e della pelle. Uno schiarente naturale, che viene utilizzato in particolare modo per le donne dai capelli biondi.

Si prepara facilmente un infuso con un litro di acqua e 2 cucchiai di capolini di camomilla essiccati, poi dopo raggiunto l’ebollizione, spegnete e filtrate in un colino. Prima di applicare sui capelli, aggiungete il succo di un limone. Lasciate agire per 30 minuti e poi procedete all’asciugatura. Fatelo sempre dopo aver lavato i capelli.

2- Miele: utile non solo per rendere più luminosa e chiara la chioma. Infatti va nutrire in profondità il cuoio capelluto. Il miele apporta quindi diversi benefici ai capelli, per schiarire la chioma basta preparare a casa una maschera fai da te.

Dopo aver fatto lo shampoo regolarmente, create una miscela cremosa, mettete in una ciotolina due cucchiai di miele e due di balsamo neutro, se è troppo denso aggiungete un pò di acqua. Applicate su tutta la chioma e lasciate agire per 30 minuti, si consiglia di avvolgere i capelli con la pellicola per alimenti. Poi trascorso il tempo, procedete con lo shampoo come di consueto.

3-Olio di oliva: non solo schiarisce, ma va a nutrire i capelli idratandoli e rendendoli più luminosi. Prima di fare lo shampoo, applicate l’olio sulle lunghezze e soprattutto sulle punte, poi lasciate così per un’ora. Avvolgete i capelli con una pinza, trascorso il tempo, lavate bene i capelli come di solito e noterete dopo diverse applicazioni i capelli più luminosi e splendenti.

4- Birra: è una bevanda alcolica molto apprezzata, ma apporta diversi benefici ai capelli. Infatti non solo schiarisce i capelli chiari, ma va a rinforzare i capelli, grazie agli zuccheri e vitamine in essa contenute. Per le donne che desiderano i capelli chiari, possono optare per la birra, procedendo in questo modo. Riempite una bacinella con la birra, poi immergete tutti i capelli e lasciate per 4- 5 minuti. Poi procedete con lo shampoo come di consueto.

In caso di capelli già chiari, ma si desiderano delle sfumature ancor più chiare, si può declinare la scelta su una birra bionda. Però eliminatela schiuma, dopo averla versata in una ciotola, poi applicate sui capelli bagnati e lasciate agire per un’ora. Trascorso il tempo, procedete con lo shampoo.

5- Limone: un ingrediente sempre presente non solo in cucina. Infatti il limone apporta tantissimi benefici sia alla pelle, capelli e all’organismo.

Inoltre molto utilizzato per schiarire i capelli, basta mettere il succo di 2 limone in una bacinella con acqua calda. Applicate solo sulle zone che vorrete schiarire, però i capelli devono essere bagnati e puliti. Avvolgeteli con la carta d’alluminio e lasciate agire per 20 minuti, ripetete questo rimedio, fino a quando non otterrete la schiaritura desiderata.

6- Cannella e miele: un mix di due straordinari ingredienti per rendere più chiari i capelli. La cannella in polvere combinata al miele donano una luminosità e una setosità straordinaria a tutta la chioma. Preparate una maschera, che si consiglia di applicare prima di andare al letto, ecco come: mettete 3 cucchiai di miele e cannella, un pò di balsamo in una ciotolina. Con una spatola mescolate per ottenere un composto cremoso ed omogeneo, poi applicatelo su tutti i capelli, avvolgete con una cuffia e andare a dormire. Il mattino seguente procedete con lo shampoo per eliminare tutti i residui. Questa maschera è consigliata sia per chi ha i capelli biondi che castani.

7- Zenzero: un’altra spezia da utilizzar dopo la cannella per fare delle schiariture naturali. Lo zenzero è conosciuto per le sue proprietà antisettiche utili, ma non tutte le donne sono a conoscenza dell’utilità per schiarire i capelli. Procedete in questo modo: con una grattugiata grattugiate la radice intera di zenzero e aggiungete qualche goccia di limone. Applicate il composto ottenuto sulle lunghezze dei capelli e lasciate agire per 20 minuti, poi procedete con lo shampoo. Si consiglia uno idratante perchè lo zenzero potrebbe disidratare troppo la chioma.

8- Zafferano: è un metodo molto efficace di schiaritura, ma rispetto agli altri è più costoso. Mettete in una ciotola mezza bustina di zafferano in polvere, diluite con acqua, poi applicate direttamente su tutte le lunghezze o solo sulle ciocche che desideriamo schiarire. Lasciate agire per 35 minuti e poi procedete con lo shampoo.

9- Curcuma: efficace ma ha uno svantaggio, macchia, ma se volete provare mettete un cucchiaino diluito in una tazza di acqua bollente. Poi lasciate raffreddare bene e applicate su tutta la chioma e lasciate agire per circa 30 minuti, basta avvolgere tutta la chioma in una pellicola per alimenti. Procedete con lo shampoo come di consueto, anche in questo caso procedete fino a quando non otterrete la schiaritura desiderata.

10- Mix di uova, burro di karitè e miele: una miscela di tre ingredienti che presi singolarmente apportano solo benefici ai capelli. Per schiarire la chioma è necessario preparare una maschera schierante in questo modo: mettete in una ciotolina un pò di burro di karité, un tuorlo d’uovo e tre cucchiaini di miele. Mescolate con una spatola e applicata su tutta la chioma, coprite con una cuffia e lasciate agire per un’ora. Procedete al risciacquo e lavate i capelli come di solito.