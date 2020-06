Pau Dones morto: da Jovanotti a Ermal Meta fino a Fabrizio Maoro. Il dolore dei colleghi italiani che avevano collaborato con il leader degli Jarabe De Palo.

Gli artisti italiani dicono addio a Pau Dones. Il leader degli Jarabe De Palo, amatissimo anche in Italia, aveva collaborato con diversi artisti della musica italiana che, oggi, nel giorno della sua scomparsa, gli stanno dicendo addio sui social. Da Jovanotti ad Ermal Meta fino a Fabrizio Moro e ai Modà, sono tanti gli artisti che avevano condiviso una parte della loro strada con Pau Dones.

Pau Dones morto, l’addio degli artisti italiani: “fai buon viaggio, ovunque tu vada”

Ermal Meta e Pau Dones aveva cantato insieme la canzone “Voode Love” contenuta nell’album di Erma Meta, “Vietato morire”, pubblicato nel 2017. Con una foto scattata durante un concerto, Meta ha detto addio al collega usando delle toccanti parole.

“Eri e rimani l’essere umano più delicato e gentile che abbia mai conosciuto. Mi sento fortunato ad aver condiviso una piccola parte di me con te. Mi chiedesti cosa ti piacesse della tua voce nella mia canzone e ti dissi che cantavi con la voce di un adulto, ma con l’intenzione e la purezza di un bambino. Sorridesti. Sono grato al destino di avere incrociato le nostre strade anche se oggi il dolore è un boccone troppo amaro da ingoiare. Fai buon viaggio Pau, ovunque tu vada. Ti voglio bene“.

Anche Jovanotti ha voluto ricordare Pau Dones, morto a soli 53 anni per un cancro.

“Ho appena saputo della morte di Pau Dones, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro #pau @jarabeoficial niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo. Dove sei ora? Mi è difficile crederci. Sono qui nel mio studio dove abbiamo passato ore favolose e non mi sembra vero caz*o”, ha scritto Lorenzo Cherubini.