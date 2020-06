Grande Fratello Vip | Signorini: “Si sono proposti degli insospettabili”

Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini, recentemente intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato di essere al lavoro al cast della prossima edizione ed ha assicurato che ci saranno dei nomi “insospettabili”.

Alfonso Signorini è reduce dalla quarta edizione del Grande Fratello Vip, la prima in veste di conduttore e non di opinionista. Nonostante il reality show sia terminato relativamente da poco, il direttore di Chi è già al lavoro con la prossima edizione e, tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato che i telespettatori possono dormire sogni tranquilli. In quanto la quinta edizione sarà sullo stesso livello della precedente, ma non solo.

Alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, vedendo il modo in cui ha condotto il programma, si sono proposti di prendere parte al reality show di canale 5. Personaggi che, a dire di Alfonso, sarebbero insospettabili. Nel senso che il pubblico non si sarebbe mai sognato di vederli nella casa.

“La scorsa edizione è piaciuta a tantissimi Vip insospettabili” ha premesso Alfonso Signorini sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, tra l’altro pare che il conduttore sostituirà anche Barbara d’Urso. “Che si sono proposti di partecipare alla quinta edizione perché si fidano di me” ha concluso il direttore di Chi.

Alfonso Signorini al lavoro al cast del Grande Fratello Vip: “Stiamo scegliendo i giovani”

Alfonso Signorini, in questi giorni, è al lavoro al cast del GF Vip 5, affermando che insieme agli autori stanno scegliendo tutti i personaggi dello spettacolo giovani che potrebbero prendere parte del cast. Il conduttore ha però aggiunto che la scelta del cast giovane è molto più difficile rispetto a quella dei personaggi più maturi, in quanto non vuole che il pubblico si ritrovi a dover capire cosa hanno fatto per diventare famosi.

“Tra poco inizieremo a valutare tutti i candidati giovani, ma non nascondo che rappresentano una categoria difficile da passare in rassegna” ha rivelato Alfonso Signorini, che tra l’altro ha ricevuto una proposta da un’ex concorrente del GF Vip 4.

“Abbiamo il timore che il pubblico possa non ritenerli vip, vista la loro età” ha spiegato, ma siamo sicuri che Signorini saprà fare la giusta scelta a riguardo.

Il cast del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini sembra promettere grandi cose anche per questa quinta edizione che, salvo imprevisti, dovrebbe andare in onda a partire dal mese di settembre su canale 5.