Elettra Lamborghini è pronta al grande passo e ha cominciato a cercare il suo abito da sposa con l’aiuto di Enzo Miccio.

Afrojack, il rapper che ha conquistato il cuore della Twerking Queen, è pronto a fare della sua bella una “donna onesta”. Decisa a non rinunciare all’abito bianco, Elettra Lamborghini è partita alla ricerca dell’abito perfetto e ha raggiunto Napoli, dove ad aiutarla nella scelta c’era un collaboratore d’eccezione.

Enzo Miccio è stato infatti designato come wedding planner dell’evento che si svolgerà in una villa sul Lago di Garda e che, naturalmente, sarà in pieno stile Lamborghini: esagerato, costoso e assolutamente divertente.

Anche durante la prova dell’abito da sposa Elettra Lamborghini ha dimostrato ancora una volta di non prendersi affatto sul serio e dal suo abito è venuta fuori una sorpresa.

Elettra Lamborghini: dall’abito da sposa la sorpresa che non ti aspetti

Che il matrimonio fosse nell’aria era ormai noto da tempo, precisamente da quando Elettra ha pubblicato sul suo profilo Instagram la fotografia con l’anello di fidanzamento che Afrojack le ha regalato poco dopo lo scorso Natale.

Da allora i due stanno mettendo insieme le idee per il matrimonio e, ovviamente, molto è affidato alle cure di Elettra, che come ogni sposa italiana avrà il compito di curare gran parte dei dettagli.

Per farsi aiutare nell’impresa, l’Elettra nazionale si è affidata a uno dei wedding planner più famosi del nostro paese, quell’Enzo Miccio che ha anche partecipato, di recente, a Pechino Express.

La prima sessione di prova dell’abito da sposa si è svolta a Napoli, dove Elettra è stata raggiunta dall’amico Iconize, influencer che frequenta assiduamente anche un altro nome molto noto del panorama degli influencer partenopei: Chiara Nasti.

Durante la ricerca dell’abito da sposa Elettra è stata “infilata” in un abito enorme dallo stile “bomboniera” che si allargava enormemente verso il fondo. Un abito che forse non ci si aspettava di vedere addosso alla sensualissima Elettra e che, di certo, avrebbe potuto nascondere qualcuno al di sotto della gonna.

A dimostrazione che in effetti una persona adulta poteva giocare a nascondino con le gonne della Lamborghini, Iconize ha pubblicato sul suo profilo Instagram un divertentissimo boomerang in cui “appare e scompare” grazie all’abito di Elettra, che nel video sembra una sposa piuttosto perplessa.

“Sorpresa” a parte, è piuttosto difficile che la Lamborghini opti per quel modello, nelle storie successive pubblicate da Iconize, Elettra indossa un bellissimo modello a sirena con un profondo scollo che lascia la schiena scoperta.

L’abito (che però si vede pochissimo) sembra molto più adatto sia al personaggio sia allo stile abituale di Elettra, quindi (anche se probabilmente non sarà quello l’abito che indosserà durante il grande giorno) è probabile che la vedremo camminare verso l’altare con un abito simile.

Oltre all’abito da sposa Elettra Lamborghini è stata anche alle prese con il menu per il ricevimento: tra risotti, piccoli hamburger e gamberi, Marco Ferrero (Iconize) ha scritto nelle storie di aver contribuito a provare il Menu e di aver messo su almeno tre chili.

Oltre all’abito da sposa, infatti, la Lamborghini ha scelto di affidarsi a un’azienda napoletana per il catering del matrimonio che, incrociando le dita, si dovrebbe svolgere a Settembre in una bellissima villa panoramica sul Lago di Garda.

La cantante è andata a visitare la villa negli scorsi giorni e si è detta non soltanto entusiasta per la location ma anche fiduciosa di poter celebrare il matrimonio senza dover rimandare a causa delle misure di sicurezza per il Coronavirus, com’è successo ad altre coppie famose.