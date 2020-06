Elena Santarelli | Attaccata sui social per il suo peso: “Fai schifo”

Elena Santarelli ha continuato a subire attacchi mediatici via social per la sua forma fisica: un’altra faccia del bodyshaming.

È incredibile quanto velocemente un personaggio televisivo possa passare dall’essere amato dalle masse all’essere messo in profonda difficoltà dalle stesse persone che prima lo sostenevano.

Negli scorsi mesi Elena Santarelli ha conosciuto un’estrema popolarità sui social grazie alla battaglia che stava combattendo insieme a suo figlio Giacomo, al quale purtroppo era stato diagnosticato un cancro.

Nel corso dei mesi che hanno separato Giacomo dalla sua guarigione, Elena Santarelli è diventata un simbolo per tutte le madri costrette a farsi carico della cura fisica ed emotiva di un bambino impegnato in una durissima lotta per la sopravvivenza.

Elena ha ottenuto l’ammirazione di moltissime donne e anche di moltissimi uomini, che hanno individuato in lei un modello positivo di donna, di professionista e di madre.

In maniera davvero imprevedibile, però, nel momento in cui la triste vicenda di Jack si è conclusa (fortunatamente in maniera positiva) Elena si è ritrovata a dover sopportare moltissime critiche per il suo aspetto fisico.

Il body shaming a cui è sottoposta costantemente ha messo la Santarelli a durissima prova nelle ultime settimane, tanto che la conduttrice si è trovata a spiegare le proprie ragioni a Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni.

Elena Santarelli: “Il mio peso non è un problema”

Il bodyshaming si presenta nelle forme più diverse ma, nella maggior parte dei casi, si manifesta con attacchi diretti contro le persone in sovrappeso, accusate di non curare abbastanza la propria salute o il proprio aspetto.

Più raramente il bodyshaming è diretto verso persone troppo magre (o percepite come troppo magre), accusate di veicolare un messaggio sbagliato a tutti coloro che guardano le loro foto ma, in particolare, a tutte quelle ragazze che si lasciano influenzare da canoni estetici irraggiungibili o, comunque, troppo severi.

Elena Santarelli è sempre stata molto magra e atletica e non ha mai tentato di nascondere il proprio corpo. Al contrario, lo ha sempre mostrato in maniera discreta ed elegante, senza esagerare.

Nonostante questo, le foto in cui il suo corpo si vede un po’ di più scatenano spesso una gran quantità di critiche.

Elena è stata invitata a parlarne nel corso di Italia Sì, il talk show di Marco Liorni al quale partecipano personaggi famosi che hanno storie da raccontare in merito all’argomento del giorno. Insieme a Elena Santarelli c’erano anche Mauro Coruzzi (Platinette), Rita dalla Chiesa e Manuel Bortuzzo, il giovane rimasto inchiodato alla sedia a rotelle a seguito di una sparatoria che gli ha spezzato la colonna vertebrale.

“Sui social tanti mi scrivono che dovrei prendere qualche chilo per essere migliore” ha spiegato Elena, che ha anche detto di essere terribilmente infastidita da queste considerazioni.

A parte le sue sensazioni personali, la presentatrice ha anche spiegato che, oggettivamente, non è bello sentirsi dire ogni giorno “mangia che fai schifo” oppure “sei troppo magra”.

Mauro Coruzzi ha però sottolineato che, effettivamente, Elena è davvero molto magra: a questa osservazione la Santarelli ha ribattuto che quella è la sua forma fisica normale e che non segue diete drastiche per avere quell’aspetto.

Dal momento che non insegue la perfezione estetica e si trova a essere perfettamente in pace con il proprio corpo, Elena vorrebbe (come ogni donna) che le fossero risparmiati commenti costanti e sgradevoli sul proprio aspetto.

Si tratta di una situazione in cui si è trovata anche un’altra bellissima della televisione italiana, Martina Colombari, accusata addirittura di essere anoressica mentre, come ha spiegato la stessa Martina, la sua forma fisica è dovuta soltanto al costante allenamento.