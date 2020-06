Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di lunedì 8...

Quale è stato il programma televisivo più seguito della prima serata di ieri? Scopri in un video tutti i numeri degli ascolti tv di lunedì 8 giugno.

Proseguono le indagini di Il giovane Montalbano e anche le immancabili inchieste di Report.

Italia Uno invece punta sull’imbattibile duo Pio e Amedeo in Emigratis e Tv8 su Leonardo di Caprio premio Oscar in The Revenant – Redivivo.

Oltre a queste, naturalmente, tante altre opportunità attendevano ieri il pubblico italiano durante la prima serata: che cosa avrà scelto di seguire?

Scopriamolo insieme grazie al video qua sopra con tutte le cifre degli ascolti tv di lunedì sera.

