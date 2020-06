Abbandonati gemellini di 16 mesi | I genitori vanno in vacanza

Abbandonati due gemellini di 16 mesi da soli dentro casa. I genitori, una coppia russa, partono per una vacanza all’insegna di alcool e altri eccessi. Uno muore e l’altra è in coma.

Due gemellini di soli 16 mesi lasciati soli in casa dai genitori, se così possono essere definiti, che dovevano andarsene in vacanza a ubriacarsi.

È questa la terribile storia che arriva dalla Russia. La madre Margarita Yanayeva, 23 anni, e il compagno Alexey, 35 anni, di Vilyuchinsk, hanno abbandonato i poveri neonati in preda a loro stessi.

A fare la terribile scoperta la nonna che ha prontamente chiamato i soccorsi ma purtroppo per uno dei due bimbi non c’è stato nulla da fare, mentre l’altra è in coma, ricoverata all’ospedale.

Gemellini di 16 mesi abbandonati dai genitori in vacanza: uno è morto l’altra in coma

Triste destino per due gemellini di 16 mesi abbandonati dai propri genitori e lasciati a casa perché loro volevano andarsene in vacanza con gli amici a bere e ubriacarsi, e abbandonarsi a chissà quali altri eccessi.

Succede in Russia a una coppia di due genitori, se così possiamo chiamarli, che volevano concedersi qualche giorno di relax lontano da casa e dai figli, evidentemente.

Per giustificare l’assenza i due avevano detto agli amici che i bambini erano ricoverati in ospedale perché malati di Coronavirus. E per questo motivo non avrebbero neanche potuto vederli durante la degenza, secondo quanto scrive il Daily Mail.

Ad insospettirsi però è stata la nonna, che per fortuna, nonostante i blocchi del lockdown tra le regioni, visto che da giorni non aveva notizie, si è recata nell’appartamento per verificare di persona cosa fosse successo.

E lì è avvenuta la scoperta shock. I due bambini erano soli in casa in condizioni agghiaccianti. Trovati senza cibo e in pessime condizioni igieniche uno dei due purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto. L’altra bimba, in coma, è stata ricoverata all’ospedale in gravi condizioni.

I due per aver abbandonato i loro figli ora rischiano una condanna a 20 anni di carcere per omicidio, visto che uno dei due è già morto e l’altra versa in gravi condizioni.