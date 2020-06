Teresanna Pugliese una furia: frecciata a Giulia De Lellis e Damante?

Teresanna Pugliese negli scorsi giorni si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram che sembrerebbe essere indirizzato al ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Anche se alcuni fan ipotizzino si tratti di Serena Enardu e Pago.

Anche se alcuni fan sospettano che tale messaggio, invece, sia riferito alla recente rottura tra Serena Enardu e Pago. Che cosa ha detto Teresanna?

Teresanna si è lasciata andare ad uno sfogo, tra l’altro non molto tempo fa ha fatto una precisazione dopo il Grande Fratello Vip, in merito a tutte quelle coppie che si lasciano andare ai continui tiri e molla, seguiti da tradimenti, sfruttando il tutto per aumentare la propria popolarità.

Teresanna Pugliese ha lanciato una frecciata a Giulia De Lellis e Andrea Damante, vista anche la pubblicazione del libro da parte dell’esperta di tendenze? Molti sono convinti di sì, mentre altri pensano che il pensiero sia rivolto a Serena Enardu e Pago, che hanno iniziato una vera e propria guerra mediatica.

Teresanna Pugliese si sfoga su Instagram: “E’ la legge della popolarità”

Ma cosa ha scritto nel dettaglio Teresanna Pugliese su Instagram? Come anticipato, l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne si è lasciata andare contro tutte quelle coppie che sfruttano le loro dinamiche amorose per accrescere la loro popolarità e di conseguenza i loro guadagni.

“Prima si lasciano, poi si cornificano” ha scritto Teresanna nel messaggio che sembrerebbe essere rivolto a Giulia De Lellis ed Andrea Damante, che di recente hanno pubblicato il loro primo scatto insieme. “Piangono, si rifidanzano, poi si ricornificano e poi si rifidanzano” ha concluso la Pugliese. “Questa è la legge della popolarità”

Teresanna Pugliese si è scagliata contro Pago e Serena, Giulia e Andrea, viste le situazioni che le due coppie hanno vissuto, o era semplicemente una riflessione generale?