A che ora andare a dormire | Te lo dice il tuo segno zodiacale

Scopri qual è l’ora giusta per andare a dormire in base al tuo segno zodiacale.

Dormire è uno dei bisogni che accomuna gli esseri viventi e che è indispensabile per mantenersi in salute e condurre una vita equilibrata. Dormire le ore che servono a rigenerarsi e a caricare la mente è fondamentale per vivere bene e spesso bastano pochi giorni in cui ci si trova a dormire poco e male per sentirsi frastornati, confusi ed irritabili.

Nonostante ciò, non tutti trovano semplice andare a dormire entro un certo orario e non solo per gli impegni giornalieri ma anche perché spesso e volentieri la sera diventa un momento nel quale rilassarsi, concedersi la visione di un film, sentire le amiche o leggere un buon libro. Tutte scelte importanti ma che in alcuni casi possono portare a fare le ore piccole anche quando si è più che consapevoli di doversi alzare entro un certo orario.

Ebbene, nonostante sia ormai assodato che per un sonno ristoratore ognuno di noi dovrebbe andare a letto entro un certo orario che in genere si può generalizzare come intorno alle 22, ciò può subire dei cambiamenti in base allo stile di vita così come a seconda del segno zodiacale.

Per questo motivo, oggi, dopo aver visto qual è l’abitudine sbagliata di ogni segno zodiacale e qual è la cosa che i vari segni dello zodiaco non dicono mai, scopriremo l’orario in cui ognuno di noi dovrebbe andare a dormire. Un’opzione che può aiutarci a conoscerci meglio ma che non dovrà mai sostituire la regola che per star bene bisogna dormire un certo numero di ore a notte. Motivo per cui se anche ci si trovasse idonei ad andare a dormire alle 02:00 ciò avrà valore solo se il giorno dopo ci si potrà alzare più tardi.

A che ora andare a dormire in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Alle tre di notte

Sempre attiva e pimpante, nella vita di piace andare avanti fin quando non ti senti stanchissima. La tua energia è tale da portarti ad agire anche dopo cena e per diverse ore. L’idea di andare a dormire e concludere la giornata ti riesce infatti difficile specie se puoi evitare la cosa uscendo di casa. Quando ciò accade, se dipendesse da te faresti sempre mattina. Ciò nonostante, anche tu hai bisogno di dormire e per farlo nel modo corretto non dovresti mai spingerti oltre le tre di notte. In questo modo, se al mattino avrai modo di dormire più a lungo, saprai goderti la vita senza stancarti.

Al contrario, proseguendo fino a quando non vedi sorgere il sole, il rischio è quello di non essere lucida abbastanza per ciò che ti attende il giorno dopo. Cosa che, alla fine, ti porterebbe a vivere male e a non godere dei momenti liberi come puoi invece fare limitandoti alla sana via di mezzo.

Toro – Alle dieci e trenta di sera

Solitamente mattiniera, per poter godere a pieno della giornata fin dal suo inizio hai bisogno di trascorrere una notte di riposo assoluto. Per questo motivo, l’ora ideale in cui andare a dormire è quella che si aggira intorno alle 22:30. In questo modo potrai goderti la lettura di qualche pagina del tuo libro del momento, evitando di fare le ore piccole. Per essere pimpante al mattino hai infatti bisogno di diverse ore di sonno. E sarà solo assecondando questo tuo modo di essere che potrai dare sempre il meglio di te, riuscendo nel lavoro, nei tuoi hobby e nelle tante attività extra che ti coinvolgono durante il giorno. Tirarti più del dovuto ti porterebbe ad essere lenta, poco concentrata e a volte persino irritabile. Tutte cose che è sicuramente meglio evitare.

Gemelli – Alle due di notte

Visto che adori stare tra la gente e condurre una vita sociale, capita spesso che tu trascorra le tue giornate in giro. Ciò ti porta a rincasare tardi e ad andare a dormire in orari sicuramente lontani da quelli convenzionali. Sebbene la tua energia sia tale da consentirti di fare diverse cose durante la tua giornata, la scelta migliore sarebbe quella di non superare mai le due di notte. In questo modo, sia che tu abbia la sveglia al mattini presto che in un orario più tardo, potrai contare sulla lucidità indispensabile per svolgere al meglio tutte le mansioni che ti attendono. Inutile dire che normalmente sarebbe meglio andare a dormire più presto e tutto per preservare l’energia della quale hai tanto bisogno ma che se esasperata oltre i limiti potrebbe venirti a mancare.

Cancro – Alle dieci di sera

Dormire è un aspetto molto importante per te. E si evince anche dal fatto che spesso non disdegni di un bel riposino pomeridiano, utile a farti sentire sempre fresca come una rosa. Per poter star bene è quindi importante che riesca a godere sempre delle giuste ore di sonno. Anche una sola notte di scarso riposo ha infatti su di te effetti deleteri come l’irritabilità, la scarsa voglia di fare e la mancanza di attenzione che, alla lunga, può portarti a commettere errori sul lavoro o ad avere problemi interpersonali. Per star bene è quindi importante che tu vada a dormire presto, ancor meglio se riesci a farlo entro le 22. In questo modo avrai sempre la certezza di riuscire a dormire più di otto ore a notte, ricaricandoti come si deve e svegliandoti rilassata quanto basta a vivere al meglio la tua giornata.

Leone – All’una di notte

Sebbene tu sia sempre vigile e pronta all’azione, per poter svolgere al meglio tutte le tue attività hai bisogno di un certo numero di ore di sonno. Ciò significa che anche quando non andresti a dormire mai perché concentrata su quello che stai facendo, dovresti cedere alla stanchezza almeno entro l’una di notte. Questo è infatti il momento oltre il quale andare a dormire potrebbe rivelarsi scarsamente sufficiente, rendendoti meno pronta e attiva al mattino. E visto che dal momento in cui apri gli occhi le cose da fare sono tante e varie, la scelta più giusta è quella di dormire quanto basta per poter godere a pieno della tua giornata, sia che si tratti di una giornata lavorativa che di una di svago.

E poi, dormire un certo numero di ore dona anche un aspetto più sano e rilassato, cosa che non ti dispiace affatto, no?

Vergine – Alle undici e trenta di sera

Sebbene tu sia una persona che quando sta facendo qualcosa di interessante potrebbe andare avanti a che per ore, andare a dormire entro un certo orario rientra tra le cose di cui hai bisogno. Per riuscire a riposare correttamente è quindi preferibile andare a dormire sempre entro le 23:30. E questo anche se fare ancor prima sarebbe sicuramente utile. Il tuo umore è infatti così ballerino che la stanchezza o le poche ore di sonno rischiano di renderti instabile, nervosa e più pessimista del tuo solito. Sarà solo riposando come si deve che riuscirai ad avere una visione più chiara e positiva della vita. Cosa che ti aiuterà sicuramente a sentirti carica e pronta all’azione. Specie se si considera che sei abituata ad alzarti piuttosto presto.

